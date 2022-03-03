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Sinem Kobal'ın inzivaya çekildiğini iddiasına Kenan İmirzalıoğlu "Haberim yok" dedi

03.03.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'ın inzivaya çekildiği ve doğanın içinde doğuma hazırlandığı iddia ediliyordu. Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu bu iddialarla ilgili gelen sorulara "Haberim yok" yanıtını verdi.

Sinem Kobal'ın inzivaya çekildiğini iddiasına Kenan İmirzalıoğlu "Haberim yok" dedi

İkinci bebeklerini bekleyen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğayla iç içe yaşadıkları söyleniyordu. Ulus’ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu, mayıs sonu gibi ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını söyledi. İmirzalıoğlu, “Sinem’in sağlığı, sıhhati yerinde. Mayıs sonu gibi inşallah Allah tamamına erdirecek” dedi.

"SÜREKLİ İSTANBUL'DAYIZ"

Kızlarına henüz isim düşünmediklerini ifade eden oyuncu, "Daha düşünüyoruz. Karar vermiş değiliz. Öne çıkan bir isim yok. Arada kalıyoruz. Nasıl olsa öğreneceksiniz” diye konuştu.

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Doğuma hazırlanan eşi Sinem Kobal ile sık sık Ege’ye gidip geldikleri yazılan ve eşinin inzivaya çekildiği iddia edilen Kenan İmirzalıoğlu, “Bunlardan benim hiç haberim yok. İstanbul’dayız sürekli” diyerek, çıkan haberleri yalanladı.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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