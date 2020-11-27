MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısı

27.11.2020 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, doktor kontrolü için Nişantaşı'ndaydı. İkili, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada İmirzalıoğlu, maskesini tam takmayan bir vatandaşı uyararak takdir topladı.

Yeni doğum yapan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolü sonrası görüntülendi. İmirzalıoğlu, “Tam 1 ay oldu. Her şey çok güzel. Lalin evde bekliyor bizi şimdi. O iyi, biz iyiyiz çok şükür. Her bebek gibi” dedi.

Bebeğin kime benzediği sorusuna ise Kobal “Daha 40’ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" yanıtını verdi.

Yeni doğum yapan Sinem Kobal fit görüntüsüyle beğeni topladıYeni doğum yapan Sinem Kobal fit görüntüsüyle beğeni topladı

Kenan İmirzalıoğlu konuşurken bir vatandaşın maskesini takmadığını görünce uyarı yapmayı ihmal etmedi! İmirzalıoğlu fotoğraf çektirmek isteyen kişilerlere de olumsuz yanıt verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!
Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...Yaşına inanamayacaksınız! Vücudu hala 20'lik...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

İddialar doğru çıktı! Aşkını ilan etti

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

Taksiye sığmadı! Olay görüntü

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

MasterChef Uğur diskalifiye olmuştu! Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Ünlülerin huzur bulduğu orgazm tarikatı gündemde! Olay detaylar

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Derya Tuna'dan 'İbo Şov' açıklaması! Konuk olmuyor çünkü...

Diğer Haberler

Delilah Belle Hamlin Tulum'da aşka geldi

Tulum kaçamağı! Aşka geldiler

'Halle Berry yatakta iyi değil!' Bomba açıklamaya bomba yanıt

Bomba sözler! 'Yatakta iyi değil...'

Tamer Karadağlı evde halıya takılıp düşünce olay oldu

Yayın sırasında halıya takılıp düştü

Özlem Yıldız'dan tedbirli hareket! HES kodu olmadan evime davet etmiyorum

'Kod olmadan evime davet etmiyorum'

MasterChef'te ilk eleme adayı kim oldu? 26 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Merve Boluğur derin dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.