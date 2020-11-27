Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolünde! Kenan İmirzalıoğlu'ndan maske uyarısı

Yeni doğum yapan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu doktor kontrolü sonrası görüntülendi. İmirzalıoğlu, “Tam 1 ay oldu. Her şey çok güzel. Lalin evde bekliyor bizi şimdi. O iyi, biz iyiyiz çok şükür. Her bebek gibi” dedi.

Bebeğin kime benzediği sorusuna ise Kobal “Daha 40’ı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" yanıtını verdi.

Kenan İmirzalıoğlu konuşurken bir vatandaşın maskesini takmadığını görünce uyarı yapmayı ihmal etmedi! İmirzalıoğlu fotoğraf çektirmek isteyen kişilerlere de olumsuz yanıt verdi.



