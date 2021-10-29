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Sinem Öztürk setlere dönüyor

29.10.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen diziler "Arka Sıradakiler" ve "Kiralık Aşk" başta olmak üzere birçok önemli projede rol alan Sinem Öztürk Uslu, setlere dönüyor.

Sinem Öztürk setlere dönüyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı oyuncu bu sezonun en çok izlenen yeni dizilerinden “Evlilik Hakkında Her Şey”le seyirci karşısına çıkacak.

Uslu, MF Yapım’ın FOX için çektiği Gökçe Bahadır, Gökçe Eyüboğlu, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya ve Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuları buluşturan projede Melisa Önal karakterine hayat verecek ve 7. bölümünden itibaren kamera karşısına geçecek.

YTGRFD

“The Split” dizisinin yerli uyarlaması olan “Evlilik Hakkında Her Şey”i Yusuf Pirhasan yönetiyor.

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Sinem Öztürk
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