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Sinem Öztürk ve Mustafa Mutlu'nun en mutlu günü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu’nun en mutlu günü. Ünlü çift, oğullarını kucaklarına aldı.

Sinem Öztürk ve Mustafa Mutlu'nun en mutlu günü

Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk’ten duygulandıran kareler.

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Oğulları Mustafa Kemal’i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğraflarının sosyal medyadan paylaştı.

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