Sinem Öztürk ve Mustafa Mutlu'nun en mutlu günü

Yap\u0131mc\u0131 Mustafa Uslu ve Sinem \u00d6zt\u00fcrk\u2019ten duyguland\u0131ran kareler. \n\nO\u011fullar\u0131 Mustafa Kemal\u2019i kucaklar\u0131na alan \u00fcnl\u00fc \u00e7ift, do\u011fumhanedeki foto\u011fraflar\u0131n\u0131n sosyal medyadan payla\u015ft\u0131.\n\n\n Me\u011fer onlar da ba\u011f\u0131ml\u0131ym\u0131\u015f! \u0130\u015fte erkeklerin en \u00e7ok yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 estetiklerPayla\u015f\u0131m\u0131 olay oldu: Bana birileri ak\u0131l vermeliDo\u011fum sonras\u0131 \u00e7ekilen pozlar\u0131 bu notla payla\u015ft\u0131
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