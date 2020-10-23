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Sinem Umaş cezaevine girdi! 'Drone ile izleniyorum'

23.10.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş cezaevine girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Sinem Umaş hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı çıkmıştı. Umaş teslim oldu.

"Gelinim olur musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş cezaevine girdi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.

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CEZAEVİNE GİRDİ

"Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

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