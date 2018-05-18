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Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya tepki: Büyük ah ettim

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Gizem Karaca'ya bir tepki de bir dönemin popüler yarışması 'Gelinim Olur Musun' ile tanınan Sinem Umaş'tan geldi

Sinem Umaş'tan Gizem Karaca'ya tepki: Büyük ah ettim

Instagram'da bir magazin sayfasında, Gizem Karaca ve Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaştığı "İnsanlık Suçu" dizisinin cumartesi günü final yapacağı haberi paylaşıldı. Sinem Umaş da haberin altına dikkat çeken bir yazı yazdı.

"KERİMCAN'LA TATİL YAPAMADIM, BÜYÜK AH ETTİM"
Sinem Umaş, Gizem Karaca ile arasında geçen olayı şu sözlerle anlattı, "Gizem'in kocası 2 sene önce işlettikleri kulüpte hiç suçum yokken bana 'gelmesin' diye haber göndermişlerdi. O sene bütün yaz Kerimcan'larla beraber tatil yapamamıştım. Büyük ah etmiştim herkes dönüp bir kendine bakmalı. İşte Allah'ın adaleti şaşmıyor"

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Gizem Karaca sinem umaş

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