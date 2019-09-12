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Sinema tarihinin en 'başarısız' filmi açıklandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 12.09.2019 08:10 | Son Güncelleme

Sinema tarihinin en başarısız filmleri belirlendi. Listenin zirvesinde Walt Disney Pictures tarafından üretilen 'John Carter: İki Dünya Arasında' adlı film yer aldı.

Taylor Kitsch'in başrolünde oynadığı 2012 yapımı John Carter; Kleopatra, Cennetin Kapısı'nda ve Korsan'ı geride bırakarak sinema tarihinin en başarısız filmi oldu.

THR’nın aktardığına göre, Andrew Stanton tarafından yönetilen ve ABD’li asker John Carter’in Mars’taki macerasını anlatan bilim kurgu fantezi filmi, yapımcılara 363.7 milyon dolara mal olurken, dünya genelinde sadece 284 milyon dolar kazandırmış.

Walt Disney Pictures yapımcılığındaki 'John Carter: İki Dünya Arasında' filminden önce bu listenin zirvesinde Renny Harlin’in Cutthroat Island (Korsan) adlı yapımı yer alıyordu. 115 milyon dolara mal olan 1995 yapımı film gişede sadece 98 milyon dolara ulaşabildi.

1980 yapımı Michael Cimino imzalı Heaven's Gate (Cennetin Kapısı); 44 milyon dolarlık (bugün 171 milyon dolar) bütçeyle çekilmiş olmasına rağmen ABD’de sadece 3,5 milyon dolarlık hasılat elde etti. Bugünün para değeriyle United Artists şirketi 128 milyon dolar kaybetti.

Yapım şirketi batıran bir diğer film ise bugünün 365 milyon dolarına denk düşen 44 milyon dolarlık bütçe ile çekilen Cleopatra'ydı. Elizabeth Taylor’ın başrolde olduğu film, gişede bir numara olsa da ABD’de sadece 57,8 milyon dolarlık (bugün 480 milyon dolara denk) hasılat elde etti. Dört Oscar’lı filmin ABD dışı hasılatı ise yedi yılda (1963-1969 arasında) 14 milyon dolarda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
en başarısız filmler Taylor Kitsch John Carter: İki Dünya Arasında Kleopatra Cennetin Kapısı'nda korsan

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