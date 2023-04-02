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Sinema yazarı Sungu Çapan neden öldü, hastalığı neydi? Sungu Çapan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? SİYAD acı haberi duyurdu!

02.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema yazarı Sungu Çapan ile ilgili son dakika açıklaması SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) tarafından yapıldı. Ünlü sinema yazarı hayatını kaybetti. Peki, Sinema yazarı Sungu Çapan neden öldü, hastalığı neydi? Sungu Çapan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte SİYAD'dan yapılan açıklama...

Sinema yazarı Sungu Çapan neden öldü, hastalığı neydi? Sungu Çapan kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? SİYAD acı haberi duyurdu!

Sinema yazarı Sungu Çapan'dan acı haber geldi. SİYAD'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından olan Sungu Çapan'ınj hayatını kaybettiği aktarıldı. İşte Sungu Çapan'ın hayatı, biyografisi ve ölüm nedenine ilişkin detaylar...

SUNGU ÇAPAN NEDEN ÖLDÜ?

Sungu Çapan bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

SİYAD ünlü sinema yazarı Sungu Çapan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

SUNGU ÇAPAN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Sungu Çapan 76 yaşında yaşamını yitirdi.

SİYAD, SUNGU ÇAPAN'A İLİŞKİN ACI HABERİ DUYURDU

Sungu Çapan'ın ölümüne dair açıklama SİYAD tarafından yapıldı.

SİYAD'ın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağolsun..."

SUNGU ÇAPAN KİMDİR?

Sungu Çapan, 1947 yılında doğdu.

Sungu Çapan, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (D.G.S.A.) Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olmuştur.

Bir süre bu mesleği yapan Çapan, dergi ve kitap kapakları tasarladı. 1965'te bir dergide sinema yazıları yayımlanmaya başladı.

1968-1971 arası Paris'te yayaşan ve eğitim gören Sungu Çapan, ardından ülkeye dönüp reklam şirketlerinde çalıştı.

Türk Sinematek Derneği'nin kuruluşunda etkin görev alan Sungu Çapan, derneğin yayın organı Yeni Sinema'yı da yönetti, Yeni Sinema'nın özgün kapaklarını tasarladı.

Uzun yıllar bir gazetede haftalık yazılar yazan Sungun Çapan eleştirileri, yazı ve röportajlarıyla birçok dergide de yer aldı.

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