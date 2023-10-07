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Sinemanın Tatar Ramazan'ı, Deli Kadir'iydi! Usta oyuncu Kadir İnanır iğne ipliğe döndü

07.10.2023 20:33 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasının yaşayan efsanesi Kadir İnanır son haliyle gündem oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve sade bir hayat yaşamayı tercih eden usta oyuncunun oldukça zayıfladığı görüldü. Bir dönem sağlık sorunları da yaşayan Kadir İnanır'ın son halini görenler şaştı kaldı.

Sinemanın Tatar Ramazan'ı, Deli Kadir'i Kadir İnanır uzun aradan sonra Adana Altın Koza Film Festivali'nde ortaya çıkmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle zorlu günler geçiren İnanır'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sinemaya sayısız film kazandıran Kadir İnanır, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Son olarak Altın Koza Film Festivali'nde görüldü.

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İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ...

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanıp hastaneye yatırılmıştı. İnanır, 22 gün yoğun bakımda kalmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

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Film festivalinde Türkan Şoray ile beraber sahneye çıkan İnanır'ın oldukça yaşlandığı ve değiştiği görüldü. Usta oyuncu son haliyle epey şaşırttı.

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İnanır'ı görenler 'Deli Kadir sana ne olmuş', 'Hala karizma', 'Adam her yaşta yakışıklı', gibi yorumlarda bulundu.

ESKİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Kadir İnanır Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Devlerin Aşkı, Dila Hanım, Kara Gözlüm, Yaban, Yılanların Öcü, Tatar Ramazan Sürgünde gibi filmlerle hafızalarda silinmez bir yer edindi.

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15 Nisan 1949, Ordu Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, oyunculuğunun yanı sıra eski mankendir.

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1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması'nda finale kaldı, 1968 düzenlenen Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması'nda da birinci oldu.

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Bir süre fotoromanlarda oynadıktan sonra Yedi Adım Sonra (1968) adlı filmdeki küçük bir rolle sinemaya başladı.

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İlk kez başrolde oynadığı 1970 tarihli, Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la başrolleri paylaştı. Daha sonra Şoray'la birçok film daha çevirerek Türk sinemasının erkek yıldızları arasına girdi.

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Kadir İnanır Oyuncu film festivali

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