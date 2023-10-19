Sinemanın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nu görenler inanamadı! Son hali görenleri hayrete düşürdü

Yeşilçam'daki performansının yanı sıra genç neslin de Selena dizisinden tanıdığı Kayhan Yıldızoğlu, son haliyle sevenlerini epey şaşırttı. Oldukça yaşlandığı gözlenen usta oyuncuya 'Sana ne olmuş' yorumları geliyor.

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra yakın dönem Türk dizilerinden Çiçek Taksi, Selena gibi yapımlarla da hafızalarda yer edinen usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali hayranlarını üzdü.

SAYISIZ FİLMDE ROL ALDI

Şu sıralar 90 yaşında olan Kayhan Yıldızoğlu, şimdiye kadar sayısız film ve dizide rol aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme gelen usta oyuncunun son hali ise görenleri hayrete düşürdü.

Oldukça yaşlandığı ve zayıfladığı görünen Yıldızoğlu videoda, yaşına göre sağlığının iyi olduğunu söylüyor.

Paylaşılan videoda bir koltukta oturan usta oyuncunun bir bakım evinde olabileceği tahmin ediliyor.

SON HALİ YÜREK BURKTU

Kayhan Yıldızoğlu, genç nesilde özellikle Selena dizisindeki Yüce Honos karakteriyle tanınıyor. Yayınlanan videoda Yıldızoğlunun son hali herkesi oldukça üzdü.

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.

Paylaşılan videoya kullanıcılardan 'Kayhan Bey çok iyi gördüm sizi', 'Yüce Honos sana ne olmuş', 'Ah be Honos', 'Hey gidi Yeşilçam hey' gibi yorumlar geldi.

Malkoçoğlu, Kara Murat, Almanyalı Yarim, Ölmeyen Şarkı, Selena, Akasya Durağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Meleklerin Aşkı ve Arka Sokaklar gibi 150'den fazla projede yer aldı.







