Fiyatı 1204 TL'ye düştü! Çocuğunuzun ayağından çıkarmak istemeyeceği Crocs botta büyük indirim

Çocuklarınızın her yeni adımı onlar için bir keşif yolculuğudur. Bu nedenle çocuklarınızın ayak sağlığına dikkat etmeniz ve doğru ayakkabı seçmeniz büyük bir önem taşır. Crocs Classic Boot K Bot Unisex, benzersiz tasarımı ve teknolojik özellikleri ile çocuklarınızın adımlarını daha konforlu hale getirir. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmur botu olarak da kullanılabilen bu ürün, çocuklarınızın ayaklarını yağmurdan, çamurdan, kardan, soğuktan ve darbelerden korur, özgürce hareket etmelerine yardımcı olur. Siz de çocuklarınızın yağmurlu günlerde bile keyifle ve güvenle dışarıda oynamalarını sağlamak isterseniz kısa süreliğine 2165 TL indirimle satışta olan bu bota bir şans verebilirsiniz. İşte detaylar!

Çocuklarınız ayağından çıkarmak istemeyecek: Crocs Classic Boot K Bot Unisex Çocuk

Çocuklar için özel olarak tasarlanan Crocs Classic Boot K Bot, ultra rahatlık sunan Croslite malzemesinden üretiliyor. Bu sayede çocuklar gün boyu hareketlerini kısıtlamadan özgürce gezip oynayabiliyor. Botun suya dayanıklı olması çocukların hem kuru hem de ıslak havalarda kullanmasına olanak tanıyor. Ayrıca kolayca giyilebilir olması çocukların bağımsızlık duygusunu güçlendirirken ailelerin de işini kolaylaştırıyor. Şık ve modern tasarımıyla öne çıkan, çocuklarınızın stilini tamamlarken aynı zamanda onlara gün boyu rahatlık sunan bir ayakkabı arıyorsanız bu bot tam da ihtiyacınız olan ürün olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oğlum bu yağmur botlarını çok seviyor."

"Crocs hayranları için mükemmel."

"Kaliteli bir bot. Kızıma kalın çorapla giydirdiğimde ayaklarını da sıcacık tuttuğunu söylüyor. Bir numara büyük alınabilir."

Bu içerik 17 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma günün indirimli ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







