HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 2 bin 249 TL'ye düştü! Adidas'ın su geçirmez ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 2 bin 249 TL'ye düştü! Adidas'ın su geçirmez ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

13.04.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada vakit geçirmeyi, uzun yürüyüşler yapmayı sevenler buraya! Su ve rüzgâr geçirmez özellikleriyle öne çıkan Adidas'ın Terrex koleksiyonundan Eastrail 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı kısa süreliğine 350 TL'nin üzerinde indirimle sizleri bekliyor. Sağlam tabanı ve konforlu tasarımı ile yürüyüşlerinize yeni bir boyut kazandıracak ayakkabıyı incelemeye ne dersiniz? İşte detaylar!

Fiyatı 2 bin 249 TL'ye düştü! Adidas'ın su geçirmez ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Doğa yürüyüşleri, tırmanışlar ve outdoor aktiviteler için özel olarak tasarlanan ayakkabılar, işlevsel ve konforlu olmalarıyla öne çıkıyor. Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı da doğada geçirilecek keyfili anları ve uzun yürüyüşleri düşünülerek tasarlanan kaliteli ve uzun ömürlü outdoor bir ayakkabı modeli. Dayanıklı ve su geçirmez özellikleriyle, zorlu doğa şartlarına karşı koruma sağlayan bu ayakkabı, aynı zamanda rahat tasarımı ile uzun yürüyüşlere de uygun. Üstelik şimdi 360 TL'nin üzerinde indirimle! Bu fırsatı kaçırmayın ve doğa maceralarınıza daha konforlu bir şekilde adım atın.

Ayak sağlığına önem verenlere: Adidas TERREX EASTRAIL 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-04-13T134248.443

Su Geçirmezlik: Su geçirmez özelliği sayesinde, yağmurlu ve ıslak havalarda bile ayaklarınızı kuru tutar.

Rüzgar Geçirmezlik: Aynı zamanda rüzgar geçirmezdir, soğuk havalarda bile ayaklarınızı sıcak tutar.

Dayanıklılık: Dayanıklı dış tabanı sayesinde zorlu arazilerde bile rahatlıkla yürüyebilirsiniz.

Konfor: Ortholite tabanı ve hafif yapısı ile ayaklarınızı yormadan uzun süre yürümenizi sağlar.

Çekiş Gücü: Dış tabanındaki Continental kauçuk malzeme, ıslak veya kaygan zeminlerde bile güçlü bir tutuş sağlar.

Görünüm: Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeker.

Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Ayakkabıda kullanılan bazı malzemeler geri dönüştürülmüştür, böylece çevre dostu bir seçim yapmış olursunuz.

Adidas TERREX EASTRAIL 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı, yürüyüş yaparken ihtiyacınız olan birçok özelliği bir arada sunar. Kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı arayanlar için mükemmel bir seçim olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabının su geçirmez özelliği gerçekten işe yarıyor. Yağmurlu bir günde yürüyüş yaptığımda ayaklarımı kuru tuttu."

  • "Ayakkabının dayanıklılığı harika. Uzun süre kullanılır."

  • "Ayakkabıyı ilk kez giydiğimde biraz sıkı hissettim. Ancak birkaç gün giydikten sonra ayakkabı ayaklarıma tam oturdu."
Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

 Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

 Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

 Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modelleri

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modelleri

 Kaliteyi ve tasarımı yeniden tanımlayan Smeg'in en iyi kahve makineleri

Kaliteyi ve tasarımı yeniden tanımlayan Smeg'in en iyi kahve makineleri

 Mutfakta iyi bir şefe ihtiyacınız varsa Kitchenaid stand mikserler tam size göre!

Mutfakta iyi bir şefe ihtiyacınız varsa Kitchenaid stand mikserler tam size göre!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek adidas ayakkabı kadın adidas terrex adidas terrex erkek terrex

İş birliği İçerikleri

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Tümünü Gör
Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Ayaklarınıza konfor, tarzınıza hava katacak Camper modelleri burada!

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

Asgari ücretin altında fiyatlarla alabileceğiniz laptop ve masaüstü bilgisayarları sizin için seçtik

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

En iyi şeflerle yarışmaya hazır olun! İşte profesyonel pastalar yapabilmeniz için kullanabileceğiniz ürünler

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

Kullananların beğenisini kazanan en iyi döküm sahan markalarını sizin için seçtik

İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

Tümünü Gör
İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

İşletmelerin olmazsa olmazı! En iyi barkod yazıcılarla tanışın

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! İşte saç dökülmelerine en iyi gelen saç bakım ürünleri

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Yemeklerinize sağlık katacak, uzun ömürlü Karaca tavaları sizin için seçtik

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Kıyafetlerinizdeki kırışıklıklara son! En iyi buharlı ütüleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Bahar Fırsatları'nın bugün son günü! Stanley termostan Crocs'a, Camper ayakkabıdan Puma çantaya indirimleri keşfedin

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Kendinizi şımartın! Doğadan ilham alan Yves Rocher parfümlerini sizin için seçtik

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Bayramda çocukları sevindirin! İşte onlara alabileceğiniz 200 TL altı oyuncaklar

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Patili dostunuzun çok seveceği en iyi köpek yataklarını sizin için seçtik

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kuzeninin evlilik teklifini reddedince vurulmuştu! Hemşire Emine Ay'dan 6 ay sonra kahreden haber

Kuzeninin evlilik teklifini reddedince vurulmuştu! 6 ay sonra kahreden haber

Güzel 500, çirkine 250 TL... Evine çağırdığı kadınları falakaya yatırıyordu, verilen ceza belli oldu: 'Söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı'

Evine çağırdığı kadınları falakaya yatırıyordu, verilen ceza belli oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti! Bunun adı vicdansızlık... O anlar kamerada

Görüntüler büyük tepki çekti! Bunun adı vicdansızlık...

Yer: İstanbul! Gizemli kadın mahalleden ayrılmıyor: '14 yıldır saçlarımı kestirmedim'

Yer: İstanbul! Gizemli kadın mahalleden ayrılmıyor: '14 yıldır saçlarımı kestirmedim'

Sosyal medya bunu konuşuyor! Ayaklarından alevler çıktı, ölümden döndüler

Ayaklarından alevler çıktı, ölümden döndüler

İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı: Kartpostallık görüntüler oluştu

İskenderun Körfezi'ni şimşekler aydınlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.