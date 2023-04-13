Fiyatı 2 bin 249 TL'ye düştü! Adidas'ın su geçirmez ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Doğa yürüyüşleri, tırmanışlar ve outdoor aktiviteler için özel olarak tasarlanan ayakkabılar, işlevsel ve konforlu olmalarıyla öne çıkıyor. Adidas Terrex Eastrail 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı da doğada geçirilecek keyfili anları ve uzun yürüyüşleri düşünülerek tasarlanan kaliteli ve uzun ömürlü outdoor bir ayakkabı modeli. Dayanıklı ve su geçirmez özellikleriyle, zorlu doğa şartlarına karşı koruma sağlayan bu ayakkabı, aynı zamanda rahat tasarımı ile uzun yürüyüşlere de uygun. Üstelik şimdi 360 TL'nin üzerinde indirimle! Bu fırsatı kaçırmayın ve doğa maceralarınıza daha konforlu bir şekilde adım atın.

Ayak sağlığına önem verenlere: Adidas TERREX EASTRAIL 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı

Su Geçirmezlik: Su geçirmez özelliği sayesinde, yağmurlu ve ıslak havalarda bile ayaklarınızı kuru tutar.

Rüzgar Geçirmezlik: Aynı zamanda rüzgar geçirmezdir, soğuk havalarda bile ayaklarınızı sıcak tutar.

Dayanıklılık: Dayanıklı dış tabanı sayesinde zorlu arazilerde bile rahatlıkla yürüyebilirsiniz.

Konfor: Ortholite tabanı ve hafif yapısı ile ayaklarınızı yormadan uzun süre yürümenizi sağlar.

Çekiş Gücü: Dış tabanındaki Continental kauçuk malzeme, ıslak veya kaygan zeminlerde bile güçlü bir tutuş sağlar.

Görünüm: Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeker.

Geri Dönüştürülmüş Malzeme: Ayakkabıda kullanılan bazı malzemeler geri dönüştürülmüştür, böylece çevre dostu bir seçim yapmış olursunuz.

Adidas TERREX EASTRAIL 2 R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı, yürüyüş yaparken ihtiyacınız olan birçok özelliği bir arada sunar. Kaliteli bir yürüyüş ayakkabısı arayanlar için mükemmel bir seçim olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabının su geçirmez özelliği gerçekten işe yarıyor. Yağmurlu bir günde yürüyüş yaptığımda ayaklarımı kuru tuttu."

"Ayakkabının dayanıklılığı harika. Uzun süre kullanılır."

"Ayakkabıyı ilk kez giydiğimde biraz sıkı hissettim. Ancak birkaç gün giydikten sonra ayakkabı ayaklarıma tam oturdu."

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