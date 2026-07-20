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Sinemaseverler akın etti! İzlemek için ülke değiştiriyorlar

Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, yalnızca gişede değil seyircilerin yolculuk planlarında da büyük etki yarattı. Sinemaseverler filmi yönetmenin tasarladığı özel formatta izleyebilmek için şehir, ülke hatta kıta değiştiriyor. Peki, The Odyssey'yi sıradan bir sinema gösteriminden ayıran özellik ne? İşte filmin konusu, bütçesi ve büyük ilginin perde arkası...

Sinemaseverler akın etti! İzlemek için ülke değiştiriyorlar
Nilgün Arabacı

Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı The Odyssey, tamamen IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metraj yapım olarak sinema tarihine geçti. Ancak filmin en geniş görüntüyle sunulduğu IMAX 70 mm formatını gösterebilen salonların dünyada oldukça sınırlı olması, sinemaseverleri uzun yolculuklara çıkardı.

FİLM İÇİN KITALAR AŞIYORLAR

Filmi IMAX 70 mm formatında izlemek isteyenler yalnızca başka şehirlere gitmekle kalmadı. Türkiye, Singapur, Malezya, Almanya ve ABD gibi farklı ülkelerden seyircilerin, özel gösterim için Avustralya'nın Melbourne kentine uçtuğu belirtildi. Bazı sinema salonlarında gece yarısı ve sabaha karşı seansları bile tamamen doldu.

The Odyssey yalnızca IMAX salonlarında gösterilmiyor. Film standart sinemalarda da izlenebiliyor ancak Nolan'ın hedeflediği en geniş görüntü ve en yüksek çözünürlük, uygun IMAX 70 mm salonlarında ortaya çıkıyor.

IMAX NEDİR?

IMAX, standart sinemaya göre daha büyük perde, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha geniş görüntü alanı sunan bir sinema formatı. IMAX 70 mm gösterimlerinde görüntü, perdeyi zeminden tavana kadar daha fazla dolduruyor. Böylece seyirci özellikle deniz, fırtına, savaş ve dev manzara sahnelerinin içindeymiş gibi hissedebiliyor.

THE ODYSSEY NE ANLATIYOR?

Homeros'un yaklaşık 2 bin 700 yıllık destanından uyarlanan film, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan İthaka Kralı Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu konu alıyor. Odysseus, eşi Penelope'ye kavuşmaya çalışırken tanrılar, fırtınalar, canavarlar ve ölümcül engellerle karşılaşıyor.

Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı filmde Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o ve Charlize Theron gibi yıldız isimler de rol alıyor.

250 MİLYON DOLARLIK DEV YAPIM

Yaklaşık 250 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip olan The Odyssey, Christopher Nolan'ın kariyerindeki en büyük prodüksiyonlardan biri oldu. Film, ilk hafta sonunda dünya genelinde 264,1 milyon dolar gişe geliri elde ederken izleyicilerin önemli bir bölümü IMAX ve diğer gelişmiş gösterim formatlarını tercih etti.

Gerçek mekanlarda gerçekleştirilen zorlu çekimler, tamamen IMAX kameralarıyla kaydedilen görüntüler ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu The Odyssey'yi yılın en büyük sinema olaylarından birine dönüştürdü.

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film
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