Sınıf arkadaşının etek altı fotoğraflarını çekerken suçüstü yakalandı! Bir anda ortalık karıştı

Malezya’nın Selangor eyaletindeki bir üniversitede şüpheli davranışları nedeniyle diğer öğrencilerin tepkisini çeken ismi açıklanmayan bir erkek öğrenci suçüstü yakalandı. Sınıfın dolu olmasına aldırış etmeden akıllı telefonunu avucunun içine yerleştiren öğrenci ismi açıklanmayan bir sınıf arkadaşına sessizce yaklaştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan genç kızın eteğinin altına cep telefonunu yaklaştırarak fotoğraflarını çeken öğrenci yakalandı.

ORTALIK KARIŞTI

Diğer öğrencilerin şüphelendiği için adım adım takip ettiği ve ispat etmek adına cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ismi açıklanmayan erkek öğrencinin rahat tavırları tepki çekti.

Kızın arkasında oturan başka bir erkek öğrenci suçu anlayınca hızla yerinden kalkıp ona bağırdı. Erkek öğrenci daha sonra saldırganın peşine düşerek telefonunu elinden aldı.

Öğrenciler görüntüleri silmek için cep telefonun şifresini isterken dizlerinin üzerine çökerek suçunu itiraf etti.Yaşananların sonrasında tacize uğrayan kız öğrenci durumu polise şikayet etti.



