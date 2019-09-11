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Sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni Renault Captur tanıtıldı

Recep Demircan Recep Demircan
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 11.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

90’dan fazla ülkede 1,5 milyon satış rakamı ile Avrupa’da B SUV pazarının lider modeli unvanına sahip Renault Captur'ın yeni modeli, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Renault Grubu CEO’su Thierry Bolloré ve Tasarım Direktörü Laurens van den Acker tarafından tanıtıldı. Bolloré, ‘’Yeni Captur, 2020’den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli (plug-in) olacak." dedi.

Lanse edildiği 2013 yılından bu yana satış rakamları ile zirvede yer alan Renault Captur tamamen yenileniyor. Daha fazla kişiselleştirme, güvenlik ve modülerlik sunan yeni nesil Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor. Yeni Captur, global pazardaki iddiasını, yeni çizgileriyle olduğu kadar iç mekanda sunduğu kalite ve teknoloji ile arttırıyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Renault Captur, 2018 yılında Fransa’da 67 bin, Avrupa’da 215 bin satış adedi ile lider konumunu sürdürdü.

İttifak’ın yeni modüler platformuna sahip bu ikinci nesil Captur, en üst düzey teknolojiyi sunarak geleceğin mobilitesine gönderme yapıyor:

EASY CONNECT ve en son multimedya sistemi Renault EASY LINK ile internet bağlantılı.
Trafik ve Otoyol Destek Sistemi gibi sürüşe yardımcı sistemler ile otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.
Hibrit ve E-TECH plug-in olmak üzere elektrikli versiyonlara da sahip.

'DAHA FAZLA TEKNOLOJİ, DAHA FAZLA SUV'

Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, "Yeni Captur ile modelin en iyi özelliklerini koruduk ve daha da iyileştirdik. Ayrıca Captur artık daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Renault için, yolculuk deneyim kalitesi mutlak bir öncelik. Daha fazla kalite, daha fazla teknoloji, daha fazla SUV: Yeni Captur hem %100 Captur, hem daha fazlası…“ dedi.

SINIFININ İLK ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MODELİ

Renault Grubu CEO’su Thierry Bolloré ise, ‘’Yeni Captur, 2020’den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli (plug-in) olacak. Hibrit otomobile adapte edilmiş benzersiz bir aktarma sistemi ve doğrudan F1 türevi olan bir enerji yönetim stratejisi geliştirdik. Renault olarak, teknoloji ve inovasyonu müşterilerimiz için erişilebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz.“ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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