Sinop Gümrük Müdürlüğü, oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirebilecek

Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini, Sinop Gümrük Müdürlüğü de yapabilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan ve ithalatta denetime tabi ürünler listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Sinop Gümrük Müdürlüğünce de gerçekleştirilebilecek.
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