Kapı koluna dokununca elektrik çarpıyorsa dikkat! Kışın bu yüzden artıyor

Statik elektrik, iki farklı malzemenin birbirine temas etmesi ve ayrılması sırasında elektronların bir yüzeyden diğerine geçmesiyle ortaya çıkıyor. Örneğin saçların yün bir bereye sürtünmesi, saç ve bere arasında elektrik yükü dengesizliği oluşmasına neden olabilir.

Bu süreçte hangi malzemenin elektron kaybedip hangisinin elektron kazanacağı, triboelektrik seri adı verilen sıralamaya bağlı. Bu sıralama, farklı maddelerin elektron alma veya verme eğilimlerini gösteriyor.

İnsan saçı elektron kaybetmeye, yün ise elektron kazanmaya daha yatkın olduğu için yün bir bere çıkarıldığında saçlar pozitif elektrik yüküyle yüklenebiliyor. Aynı elektrik yüküne sahip saç telleri birbirini ittiğinden saçlar kabarıyor ve dikleşiyor.

Elektrik yükü biriktiğinde metal kapı kolu gibi iletken bir yüzeye yaklaşıldığında ise yük aniden boşalabilir.

Günlük hayatta hissettiğimiz küçük elektrik çarpmalarının temel nedeni de bu.

STATİK ELEKTRİĞİN EN BÜYÜK NEDENİ: DÜŞÜK NEM

Statik elektrik çarpmalarının kış aylarında artmasının en önemli nedenlerinden biri havadaki nem oranının düşmesi.

İlkbahar ve yaz aylarında havada daha fazla nem bulunuyor. Su, elektrik yüklerinin hareket etmesini kolaylaştırdığı için vücutta biriken yükler daha kolay dağılabiliyor. Bu nedenle elektrik yükü birikimi ve ani boşalmalar daha az hissediliyor.

Kış aylarında ise soğuk hava nedeniyle dışarıdaki nem miktarı azalıyor. Üstelik dışarıdan alınan soğuk hava evlerde ısıtıldığında bağıl nem oranı daha da düşüyor. Böylece vücutta ve kıyafetlerde biriken elektrik yükleri kolayca dağılmayarak metal yüzeylere dokunana kadar kalabilir.

Özellikle kalorifer veya klima ile ısıtılan kapalı ortamlarda bu durum daha belirgin hale geliyor.

SOĞUK HAVADA EVLERİN İÇİ NEDEN DAHA KURU OLUYOR?

Havanın nem durumunu anlamak için yalnızca bağıl nem oranına bakmak yeterli değil. Çiy noktası da bu konuda önemli bir ölçüt.

Çiy noktası, havanın su buharına tamamen doyduğu sıcaklığı ifade ediyor. Sıcaklık bu seviyenin altına düştüğünde havadaki su buharı yoğunlaşarak yüzeylerde çiy, kış aylarında ise kırağı oluşturabilir.

Sıcak hava, soğuk havaya göre daha fazla nem taşıyabilir. Kışın dışarıdaki soğuk hava içeri alınıp ısıtıldığında havadaki gerçek su buharı miktarı değişmese de bağıl nem oranı önemli ölçüde düşüyor.

Örneğin dışarıda sıcaklığın -9 derece, bağıl nemin yüzde 57 olduğu bir ortam düşünelim. Bu hava 20 dereceye kadar ısıtıldığında, içine yeni nem eklenmediği sürece bağıl nem oranı yaklaşık yüzde 7 seviyesine kadar düşebilir.

Yani evin içindeki hava, dışarıdaki havadan daha sıcak olmasına rağmen oldukça kuru hale gelebilir. Statik elektriğin kış aylarında daha sık yaşanmasının temel nedenlerinden biri de bu.

STATİK ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

Kış aylarında statik elektrikten kaynaklanan küçük çarpmaları azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek bazı basit yöntemler bulunuyor.

1. Evin nem oranını artırın

Statik elektrikle mücadelede en etkili yöntemlerden biri ortamın nem seviyesini artırmak. Bunun için özellikle kaloriferle ısıtılan odalarda nemlendirici cihazlardan yararlanılabilir.

Havadaki nemin artması, elektrik yüklerinin yüzeylerde birikmesini zorlaştırarak statik elektrik oluşumunu azaltabilir. Ancak küf ve nem sorunlarının önüne geçmek için iç ortam neminin aşırı yükseltilmemesi gerekiyor. Genel olarak yüzde 30-50 aralığı hedeflenebilir.

2. Kauçuk tabanlı terlikler yerine deri tabanlı modeller tercih edin

Kauçuk, elektriği iletme konusunda zayıf bir malzeme olduğu için vücutta elektrik yükü birikmesine katkıda bulunabilir.

Deri tabanlı ayakkabı veya terlikler ise bazı koşullarda yükün daha kolay dağılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle özellikle ev içinde kullanılan kauçuk tabanlı terliklere alternatif olarak farklı taban malzemeleri tercih edilebilir.

3. Pamuklu kıyafetler giyin

Yün, sentetik kumaşlar ve kürk gibi bazı malzemeler sürtünme sonucunda daha fazla statik elektrik oluşmasına neden olabilir.

Pamuklu kumaşlar ise bu açıdan daha dengeli bir seçenek sunar. Özellikle kış aylarında pamuklu kıyafetleri tercih etmek, saçlarda ve giysilerde oluşan elektriklenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

4. Metal bir nesneyle üzerinizdeki yükü boşaltın

Statik elektrik çarpmasını önlemek için gün içinde üzerinizde biriken elektrik yükünü kontrollü şekilde boşaltabilirsiniz.

Bunun için metal bir anahtar, bozuk para veya ataş kullanılabilir. Metal nesneyi önce tutarak ardından metal bir yüzeye dokundurmak, yükün daha kontrollü biçimde boşalmasına yardımcı olabilir. Böylece elektrik yükünün doğrudan vücudunuzdan atlamasıyla oluşan ani çarpma hissi azaltılabilir.

5. Antistatik ürünlerden yararlanın

Kıyafetlerde ve saçlarda oluşan elektriklenmeyi azaltmak için antistatik spreyler kullanılabilir. Bu ürünler, kumaşların birbirine sürtünmesiyle oluşan elektrik yüklerinin birikmesini önlemeye yardımcı olur.

Özellikle sentetik kumaşlardan üretilen elbiselerde antistatik spreyler pratik bir çözüm sunabilir.

6. Kurutma makinesi mendillerini deneyin

Kurutma makinelerinde kullanılan antistatik mendiller, kıyafetlerdeki elektriklenmeyi azaltmak amacıyla üretiliyor.

İçerdikleri yumuşatıcı ve antistatik bileşenler, kumaş yüzeyindeki elektrik yükü dengesizliğini azaltmaya yardımcı oluyor.

Ancak bu ürünleri doğrudan saçta kullanmak her zaman uygun olmayabilir. Saçlar için özel olarak üretilmiş antistatik ürünleri tercih etmek daha doğru olacaktır.

7. saçlarınızı ve kıyafetlerinizi nemlendirin

Kış aylarında saçların daha fazla elektriklenmesinin nedenlerinden biri de nem kaybetmesi. Saç bakım kremleri ve nemlendirici ürünler, saç tellerinin kurumasını azaltarak elektriklenmenin önüne geçebilir.

Kıyafetlerde ise uygun kumaş seçimi ve antistatik ürünlerin kullanılması benzer şekilde etkili olabilir.

STATİK ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKELİ Mİ?

Günlük hayatta kapı koluna veya başka bir metal yüzeye dokunulduğunda hissedilen küçük statik elektrik çarpmaları genellikle zararsızdır. Ancak bu durum özellikle kuru havalarda rahatsız edici hale gelebilir.

Öte yandan yanıcı gazların, buharların veya kolay tutuşabilen maddelerin bulunduğu ortamlarda statik elektrik kıvılcımları yangın ve patlama riski oluşturabilir.

Bu nedenle endüstriyel alanlarda ve yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda statik elektrik kontrolü büyük önem taşıyor.

Kış aylarında sık sık elektrik çarpması yaşıyorsanız öncelikle yaşadığınız ortamın nem seviyesini kontrol etmek, pamuklu kıyafetler tercih etmek ve antistatik ürünlerden yararlanmak bu sorunu azaltabilir.