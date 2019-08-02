Sinop'un tabiat parkı Akgöl güzelliğiyle büyülüyor

Ayancık ilçesinde geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye'nin 236'ıncı tabiat parkı olarak ilan edilen Akgöl'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Piknik, yürüyüş yolları ve kamp alanları oluşturulan göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen proje ile gölün ekosistemi canlandırılıyor. Bitki örtüsü ve coğrafi yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çeken göl, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. 400 dekar alana sahip göl, foto safari tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

'TESİSLERİN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, tabiat parkı ilan edilen gölün ekosistemini canlandırmak için hızla çalışmalara başladıklarını belirterek, “Gölün gelişim planını yapmaya başladık ve bu çalışmaları bitirdik. Koruma kullanma dengesini gözeterek, yine peyzaj uygulama planı yaparak burada ihtiyaç duyulan tesislerin yapımına başlayacağız" dedi. (DHA)