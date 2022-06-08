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Sinop'ta 2 bin 500 yıllık surların çevresindeki yapıların yıkımı tamamlandı

08.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta 2 bin 500 yıllık surların çevresindeki yapıların yıkımı tamamlandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 2 bin 500 yıllık tarihi surların önündeki yapıların yıkımı sona erdi.

Kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde tarihi surların önündeki tüm binaların yıkımı tamamlandı.

Yıkımların ardından tarihi surlar ve üzerinde bulunan saat kulesi tamamen gün yüzüne çıkarılırken, alanda çevre düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinopluların yıllardır hayalini kurduğu çok önemli bir projenin hayata geçmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tarihi surların önündeki yapılar artık tamamen ortadan kaldırıldı. Sinop halkına, ülke ve kent turizmine hayırlı olsun. Proje tam olarak bittiğinde Sinop çok güzel bir kent meydanına kavuşmuş olacak." ifadesini kullandı.

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