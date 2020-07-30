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Sinop’ta bayram öncesi yoğunluk

SİNOP HABERLERİ  | 30.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı.Her yıl özellikle bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesi yaşanan yoğunluk, bu sezon istediği rakamlara ulaşamayan turizmcileri memnun etti.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Tatil için Sinop planı yapan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen rezervasyon yaptırın.

Sinop’ta bayram öncesi yoğunluk

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesi konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluğa ulaşıldı.
Her yıl özellikle bayram tatillerinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop’ta, Kurban Bayramı tatili öncesi yaşanan yoğunluk, bu sezon istediği rakamlara ulaşamayan turizmcileri memnun etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Tatil için Sinop planı yapan vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen rezervasyon yaptırın. Aksi takdirde burada araçlarında dahi konaklamak zorunda kalan ziyaretçilerimiz oluyor. Kentimiz adına bu tablolar hoş olmuyor. Şu an küçük boşluklar olan tesislerimiz bulunuyor. Bayram tatili hafta sonuna denk geldi. Kent olarak zaten hafta sonları yoğunluğumuz oluyor. Dolayısıyla bu yoğunluğa şimdi de bayram tatili eklendi. Bayramda aşırı kalabalık olacaktır ancak bayram tatili öncesinde de kentimize yoğun ilgi var. Şu an yüzde 90’a varan doluluk oranına sahibiz. Tesislerimizdeki doluluk oranı tatilin başlamasıyla yüzde 100’e ulaşacaktır. Tatilcilerimizin içleri rahat olsun. Biz gerekli tüm önlemleri aldık ancak vatandaşlarımız da sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymalılar" dedi.

Sinop’ta bayram öncesi yoğunluk

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