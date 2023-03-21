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Sinop'ta depremde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

21.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Sinop'ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Abalı köyünde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk toplumunda toprağın hem ana hem yar olarak görüldüğünü söyledi.

Depremin ardından ulus olarak yaraların sarılması noktasında devlet, millet işbirliğinin en güzel örneğini sergilediklerini anlatan Karaömeroğlu, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her bir fidan bir umut olarak kök salacak ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacaktır. Bu vesileyle tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bu arada deprem sonrası kente getirilen bazı depremzede vatandaşlar da törene katılarak fidan dikti.

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deprem Sinop orman fidan

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