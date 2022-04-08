Sinop'ta eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

SİNOP (AA) - Boyabat'ta eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

Eski eşi Birol Ç. (46) tarafından kemerle boğularak öldürülen Zeynep G'nin (38) cenazesi, yakınlarınca Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hacı Ergün Gülbüz Camisi avlusuna getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeynep G'nin cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazede Zeynep G'nin ailesinin güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.

Bu arada olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Birol Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Birol Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki çocukları bulunan Zeynep G. ile Birol Ç'nin 2 ay önce boşandıkları, Birol Ç'nin kızını telefonla arayarak kendisinin evde olmayacağını, annesinin gelip eşyalarını alabileceğini söylediği, bunun üzerine Zeynep G'nin eve gittiği ancak burada eski eşi ile karşılaştığı belirlendi.

Birol Ç'nin daha önce eşini bıçakla yaraladığı ve silah kabzasıyla darbettiği için iki kez yargılanıp cezaevine girdiği ve uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

