YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Sinop'ta eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

08.04.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklanan Birol Ç'nin, daha önce eşini bıçakla yaraladığı ve silah kabzasıyla darbettiği için iki kez yargılanıp cezaevine girdiği öğrenildi

SİNOP (AA) - Boyabat'ta eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, toprağa verildi.

Eski eşi Birol Ç. (46) tarafından kemerle boğularak öldürülen Zeynep G'nin (38) cenazesi, yakınlarınca Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hacı Ergün Gülbüz Camisi avlusuna getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Zeynep G'nin cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazede Zeynep G'nin ailesinin güçlükle ayakta durabildikleri görüldü.

Bu arada olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Birol Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Birol Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki çocukları bulunan Zeynep G. ile Birol Ç'nin 2 ay önce boşandıkları, Birol Ç'nin kızını telefonla arayarak kendisinin evde olmayacağını, annesinin gelip eşyalarını alabileceğini söylediği, bunun üzerine Zeynep G'nin eve gittiği ancak burada eski eşi ile karşılaştığı belirlendi.

Birol Ç'nin daha önce eşini bıçakla yaraladığı ve silah kabzasıyla darbettiği için iki kez yargılanıp cezaevine girdiği ve uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacakDoğal liman Sinop'un su altı mirası dalış turizmine kazandırılacak
Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklamaKütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
Ardahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indiArdahan'da aç kurtlar ve bozayı kent merkezine indi
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Sinop Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:04
Öğle
12:46
İkindi
16:25
Akşam
19:19
Yatsı
20:44

Sinop Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Ayancik
Büyük Eczanesi
Boyabat
Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Şifa Eczanesi
Erfelek
Ekin Eczanesi
Gerze
Gizem Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift gündem oldu

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.