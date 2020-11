Sinop’ta kadına şiddete sokak tiyatrosu ile dikkat çektiler

Sinop Kadın Platformu üyeleri "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla kadına şiddete dikkat çekmek için sokak tiyatrosu düzenlendi.

İskele Caddesi Atatürk Anıtı önünde sahnelen “Kestim kara saçlarımı” adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Tiyatro oyununda oyuncunun saçlarını kesme sahnesi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Sokak tiyatrosunu CHP İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve vatandaşlar izledi.

Tiyatro oyunu sonrasında açıklamalarda bulunan Sinop kadın platformu sözcüsü Asuman Aydoğdu, "Biz kadınlar dünyanın dört yanında 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde eşitsizliği, yoksulluğu, şiddeti ve savaşları üreten erkek egemenliğine karşı isyanımızı yükseltmek için alanlardayız. Dünya genelinde her gün en az 137 kadın, en yakınındaki erkek tarafından öldürülüyor. Her 3 kadından biri yakın aile fertlerinden biri ya da eski eşi tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor. Her yıl 12 milyon kız çocuğu zorla evlendiriliyor ve milyonlarca kadın normalleştirilen erkek şiddeti ile yaşamaya zorlanıyor. Her türlü baskıya, şiddete, ayrımcılığa rağmen susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” dedi.