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Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü

15.04.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta nesli tehlikede olan türlerden boynuzlu engerek yılanı görüldü

SİNOP (AA) - Sinop'ta, nesli tehlike altında bulunan ve korunması gereken türler arasında yer alan boynuzlu engerek yılanı görüntülendi.

​​​​​​​Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sinop Şube Müdürlüğü ekiplerince Hıdırlı köyü mevkisindeki ekolojik köprü üzerinde arazi tarama çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Bölgede 2 adet boynuzlu engerek yılanı tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DKMP Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen arazi çalışmalarında, Sinop-Boyabat kara yolu Hıdırlı köyü mevkisindeki ekolojik köprü üzerinde nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan 2 tane boynuzlu engerek tespit edildi. Engereklerden bir tanesi fotoğraflanabildi. Görüntülenen engerek ardından doğal ortamında rahat bırakıldı. Türkiye'de küçük boylu bitkilerin altlarında, orman açıklıklarında, çalılık ve taşlık yerlerde yaşayan bu yılanlar, yüksekliği 2 bin metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Yüksek ve serin yerlerde gündüz, sıcak bölgelerde gece avlanırlar." ​​​​​​​

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