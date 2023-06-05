YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

05.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Akliman mevkisinde evlerini su basan iki aile, Valilik tarafından geçici olarak kentteki bir misafirhaneye yerleştirildi.

Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma yaptı.

Ayancık-Türkeli yolunun 36'ncı kilometresinde heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri kapanan yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Ayancık-Boyabat kara yolu da heyelan nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İki ilçe arasındaki ulaşım ise eski Akçekese yolundan sağlanıyor.

Sinop-Ayancık kara yolu üzerinde bazı noktalarda oluşan heyelanlara da karayolları ekipleri müdahale ederek, temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildiSinop’ta sağanak nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Kırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulunduKırklareli'nde çalılık alanda parçalanmış ceset bulundu
Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildiCesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Sinop su baskını sağanak

Sinop Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:58
Öğle
12:43
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Pazartesi

Önsoy eczanesi
Ayancik
Şifa eczanesi
Merkez
Tek eczanesi
Duragan
Şifa eczanesi
Erfelek
Yaşam eczanesi
Turkeli
Genç eczanesi
Boyabat
Gökçe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.