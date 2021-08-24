Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.

Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.

Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı. Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.



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