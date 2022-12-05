YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop’ta TOKİ kurası tarihi belli oldu

Sinop’ta TOKİ kurası tarihi belli oldu

05.12.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Sinop il genelinde yapılacak olan 676 konut kura çekilişi 10 Aralık’ta yapılacak.

Saraydüzü ilçesinde 150 konut için ise çekiliş yapılmayacak.
TOKİ tarafından 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Sinop merkez ilçede 200, Boyabat’ta 159, Saraydüzü’nde 150, Dikmen’de 88 ve Ayancık’ta 79 konut olmak üzere toplamda 676 konut için çalışmalar başladı.

Kura çekilişleri üç etabı tamamlanırken, dördüncü etapta yer alan Sinop için hak sahibi belirleme kurası 10 Aralık Cumartesi günü Sinop Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Ayrıca Saraydüzü ilçesinde yapılacak 150 konut için ise başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta balıkçı ağına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldıSinop'ta balıkçı ağına 10 kilogramlık kalkan balığı takıldı
Sakarya'da ikinci ürün olarak ekilen "Kaynarca lahanası"nda hasat başladıSakarya'da ikinci ürün olarak ekilen "Kaynarca lahanası"nda hasat başladı
Van’da 54 bin lale soğanı dikildiVan’da 54 bin lale soğanı dikildi
Anahtar Kelimeler:
TOKİ

Sinop Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:45
Öğle
12:35
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:42

Sinop Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Yenice Eczanesi
Gerze
Şifa Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.