Sinop’ta TOKİ kurası tarihi belli oldu

Saraydüzü ilçesinde 150 konut için ise çekiliş yapılmayacak.

TOKİ tarafından 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Sinop merkez ilçede 200, Boyabat’ta 159, Saraydüzü’nde 150, Dikmen’de 88 ve Ayancık’ta 79 konut olmak üzere toplamda 676 konut için çalışmalar başladı.

Kura çekilişleri üç etabı tamamlanırken, dördüncü etapta yer alan Sinop için hak sahibi belirleme kurası 10 Aralık Cumartesi günü Sinop Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Ayrıca Saraydüzü ilçesinde yapılacak 150 konut için ise başvuru sayısı az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacağı öğrenildi.

