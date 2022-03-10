Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz