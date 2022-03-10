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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

10.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu hap bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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