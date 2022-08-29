YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

29.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak köyünde Ahmet Ekşi'ye ait tek katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.

Evde yangın başladığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar oluştu. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandıSinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Bandırmaspor-Göztepe maçının ardındanBandırmaspor-Göztepe maçının ardından
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldüKahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Yıldırım

Sinop Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:27
Yatsı
20:54

Sinop Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Pazartesi

Buket Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Ayancik
Akay Eczanesi
Boyabat
Selver Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Dolgun Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.