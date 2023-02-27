Sinop'tan depremzedelere yardımlar sürüyor

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremlerin ardından Sinop halkının yaraların sarılabilmesi için afetzedeler için seferber olduğu vurgulandı.

Valilik koordinesinde "Haydi Sinop" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların büyük destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremlerin ardından ilimizden bölgeye 208 araç dolusu insan yardım malzemesi, 24 konteyner, 360 çadır, 740 gönüllü, 193 emniyet, 97 jandarma personeli, 335 iş makinesi, 347 ünite kan, 3 sahra hastanesi, 77 sağlık personeli, 9 ambulans, 3 UMKE aracı, 43 din görevlisi ve 1515 arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Afetin tüm izleri silinene kadar desteklerimizi sürdüreceğiz."

