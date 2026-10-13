Sint Truiden - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sint Truiden ile Iberia 1999, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stayen sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sint Truiden ve Iberia 1999, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça farklı form durumlarıyla çıkacak.
Sint Truiden'ın son 5 maçta sadece 1 galibiyet alması, takımın mevcut formunun zayıf olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Iberia 1999 son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor.
Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum