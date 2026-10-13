Sint Truiden - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Sint Truiden Perşembe 22:00 Iberia 1999

Sint Truiden ile Iberia 1999, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stayen sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sint Truiden ve Iberia 1999, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça farklı form durumlarıyla çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri Sint Truiden tüm kulvarlar KV Mechelen 4-3 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Sint Truiden 0-2 Westerlo Belçika 1. Ligi M

SK Beveren 2-0 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M

Sint Truiden 4-0 RAAL La Louviere Belçika 1. Ligi G

Sint Truiden 0-3 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi M Iberia 1999 tüm kulvarlar Meshakhte Tkibuli 1-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Iberia 1999 1-2 Dinamo Tiflis Gürcistan 1. Ligi M

FC Rustavi 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G

Iberia 1999 2-1 Dila Gori Gürcistan 1. Ligi G

Iberia 1999 1-0 Spaeri Gürcistan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Sint Truiden'ın son 5 maçta sadece 1 galibiyet alması, takımın mevcut formunun zayıf olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Iberia 1999 son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor.

Eksik Oyuncular Sint Truiden 1 eksik Arbnor Muja Iberia 1999 ✓ Bilinen eksik yok

Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.