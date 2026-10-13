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Sint Truiden - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sint Truiden, Iberia 1999 ile UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maça çıkıyor. Her iki takımın son form durumu dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sint Truiden - Iberia 1999 Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Sint Truiden
Perşembe 22:00
15.10.2026
Iberia 1999
Stadyum: Stayen

Sint Truiden ile Iberia 1999, 15 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Stayen sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sint Truiden ve Iberia 1999, 15 Ekim 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça farklı form durumlarıyla çıkacak.

Takımların güncel form bilgileri
Sint Truiden

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 KV Mechelen 4-3 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M
  • 20.09.2026 Sint Truiden 0-2 Westerlo Belçika 1. Ligi M
  • 12.09.2026 SK Beveren 2-0 Sint Truiden Belçika 1. Ligi M
  • 05.09.2026 Sint Truiden 4-0 RAAL La Louviere Belçika 1. Ligi G
  • 02.09.2026 Sint Truiden 0-3 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi M
Iberia 1999

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Meshakhte Tkibuli 1-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
  • 04.10.2026 Iberia 1999 1-2 Dinamo Tiflis Gürcistan 1. Ligi M
  • 21.09.2026 FC Rustavi 0-2 Iberia 1999 Gürcistan 1. Ligi G
  • 17.09.2026 Iberia 1999 2-1 Dila Gori Gürcistan 1. Ligi G
  • 13.09.2026 Iberia 1999 1-0 Spaeri Gürcistan 1. Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Sint Truiden'ın son 5 maçta sadece 1 galibiyet alması, takımın mevcut formunun zayıf olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Iberia 1999 son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek formda bir görüntü çiziyor.

Eksik Oyuncular

Sint Truiden

1 eksik
Arbnor Muja Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat

Iberia 1999

Bilinen eksik yok

Sint Truiden kadrosunda Arbnor Muja (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sint Truiden - Iberia 1999 maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

Sint Truiden - Iberia 1999 maçı saat kaçta?

22:00'de.

Sint Truiden - Iberia 1999 maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Sint Truiden - Iberia 1999 maçında hangi oyuncular eksik?

Sint Truiden'da Arbnor Muja sakat.

Sint Truiden ve Iberia 1999'un ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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