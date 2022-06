Siparişi 90 dakikada müşterinin ayağına götürecek "Boyner Now" tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, yeni uygulamaları 'Boyner Now'ı global bir devrim olarak nitelendirerek, "İçinde 3 ayrı devrim var, birincisi hemen şimdi 90 dakikada teslim, ikincisi müşteri temsilcimiz stoklarımız el verdiğince siparişin bir beden üstü ve altını da getirecek, müşteri temsilcisi müşteri ürünleri denerken kapıda bekleyecek, üçüncü olarak ise Boyner Now'da siparişte ödeme yok, müşteri almaya karar verene kadar ödeme yapmıyor. Dünyada bu üçünün yan yana olduğu hiç bir uygulama yok." dedi.

Boyner Büyük Mağazacılık tarafından hayata geçirilen yeni uygulama Boyner Now, Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, Boyner Grup IT’den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Omni-Channel Genel Müdürü Cengiz Gürer ve Boyner Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Salgın süreci ile birlikte yaşanan değişim ve dönüşüme işaret eden Boyner, küresel düzeyde yaşanan çok sayıda konu nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan sıkıntılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Boyner, günümüz dünyasında "yıkıp yeniden yapma"nın yeni norm olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz mesela her sabah mağazalarımızı yeniden yapıyoruz, haftanın gününe göre mağazalarımızı koşullara göre bozup yeniden düzenliyoruz. Son 2 yılda mağazacılığımız 20 yıl ileriye gitti. Pandemide Türkiye perakendecisi, mağazacısı hiç boş durmadı. Çok ileri ekonomilerle karşılaştırdığımızda, çok ileri mağazacılık sektörümüz var. Biz şirket olarak internet alışveriş sitelerimizi baştan aşağı yeniliyoruz. Yenilik, inovasyon, icat çıkarma bizim grubun genlerinde var. Türkiye'nin de havasında suyunda var. Bu topraklarda sürekli bir icat çıkarma kültürü var. Bugün de müşterilerimiz için hayata kurguladığımız bir devrimi anlatıyoruz.

Boyner Now, gerçek, global bir devrim. Son 10 yıldır internette pek bir devrim olmadı, en büyük devrim teslimat sürelerinin azalması. Müşterilerimize kulak verdik, internetin acı verici ve ağrı noktasını tek tek not ettik, ortaya Boyner Now çıktı. İçinde 3 devrim var, birincisi hemen şimdi 90 dakikada teslim, ikincisi müşteri temsilcimiz paketinizi kapınıza getirdiğinde sadece sizin siparişinizi getirmeyecek, stoklarımız el verdiğince bir beden üstü ve altını da getirecek, müşteri temsilcisi müşteri ürünleri denerken kapıda bekleyecek, müşterinin almadığını iade alacak, üçüncü olarak ise Boyner Now'da siparişte ödeme yok, müşteri deneyip, giyip, almaya karar verene kadar ödeme yapmıyor, dünyada bu üçünün yan yana olduğu hiç bir uygulama yok."

Cem Boyner, dünyada bu tarz uygulamaların sayısının artması gerektiğine dikkati çekerek, bu kadar inovatif bir projenin kendi şirketlerinin DNA'sına çok uygun olduğunu aktardı.

Müşterinin beğenmemesi durumunda ek bir ücret ödemeden bütün ürünleri iade edebileceğinin altını çizen Boyner, böyle bir uygulamayı hayata geçirebilecek kabiliyete sahip oldukları için bunu yaptıklarını söyledi.

- "En kısa zamanda tüm Türkiye'yi Boyner Now mutluluğu kapsamına almak istiyoruz"

Mağazaları çok geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirten Boyner, "100 mağazamız var, 2-3 sene içinde 200 mağazaya çıkmak istiyoruz. En kısa zamanda tüm Türkiye'yi Boyner Now mutluluğu kapsamına almak istiyoruz. Şu an Türkiye'deki kapsamamız yaklaşık yüzde 35 civarında, yaz sonunda yüzde 70'lere çıkacak. Hiç yapılmamışı yapıyoruz. Boyner Now artık ana business'ımız, Boyner Now'ın kendi organik büyümesinin ayrı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Online tarafta da süreçleri geliştirmeye devam ettiklerini, pazar yeri mantığında 90 dakikada teslim ve kapıda ödeme seçeneklerinin şu an için zor olduğunu aktaran Boyner, bu yüzden Boyner Now'ı farklı bir proje olarak hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Cem Boyner, sektörün 2022 yılına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sürekli değişim yaşayarak, icat çıkararak, yeni iş modelleri hayata geçirerek başarılı olunabileceğini dile getiren Boyner, "Süreçte oturduğumuz yerde duruyor olsak, ekonomi nereye giderse biz de oraya gideriz ama sürekli icat çıkararak, ekonomi nereye giderse gitsin bu dalgaları kazanarak aşmayı öngörüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı hesapta yoktu, dünyada faizlerin çok artması hesapta, tedarik zincirindeki sıkıntılar ortada yoktu. Bunların arasından çok iyi sörf yaparak geçmek lazım. Türkiye, bu konuda çok usta, bütün sektörler çok usta. Çok becerikli iş alemimiz var. " ifadelerini kullandı.

- Yeni hizmetle birlikte yaklaşık 1.000 kişilik yeni istihdam yaratıldı

Toplantıda verilen bilgilere göre, yeni hizmetle birlikte yaklaşık 1.000 kişilik yeni istihdam yaratıldı.

Boyner uygulaması içinde yer alan Boyner Now hizmeti ile 600'ü aşkın marka, yüzbinlerce ürün yelpazesi 90 dakikada müşterilere teslim edilirken, tüm detayları onların beklentilerine göre tasarlanmış bir online alışveriş deneyimi sunuluyor.

Boyner Now'ın sipariş anında ödeme yapılmaması, beden ve renk alternatifleri ile sipariş verilebilmesi, ürünleri evinin konforunda deneme olanağı gibi özellikleriyle online alışverişe yeni bir boyut getirmesi hedefleniyor.

Boyner Now sekmesinden giriş yapan kullanıcılar, seçtikleri ürünleri alternatif beden ya da renkleriyle hiçbir ücret ödemeden sipariş ediyor, 90 dakika gibi bir sürede ürünleri kapısında teslim alıyor ve ürünleri denedikten sonra iade ya da değişim işlemlerini yine rahatça Boyner mağazalarından veya randevulu iade ile kapılarından yapabiliyor.

"Önce dene, tamamsa öde" söylemiyle tüketiciler ile buluşan Boyner Now'da şu an için minimum alışveriş tutarı 100 TL, gönderi hizmet bedeli ise 14,99 TL olarak belirlenirken, müşterilerin sipariş ettiği ürünleri deneyip, tam uymadığında, ya da beklentisine uymadığında müşterilerden herhangi bir gönderi bedelinin alınmayacak.

Şu anda 13 ilde hizmet veren Boyner Now, çok yakında 36 ilde hizmet vermeye başlayacak. Boyner Now ile müşteriler, haftanın 7 günü hizmet alabilirken, haziran ayı boyunca gece 23.00'e kadar teslimat gerçekleşecek.

Müşteriler randevulu teslimat seçeneği ile teslimat zamanını kendileri de belirleyebilecek.