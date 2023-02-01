Tabii nasıl yazılır? Tabii mi tabi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tabii kelimesinin sözlük anlamı doğal, olağan ve katkısız olarak bilinir. Günlük konuşma dilinde de pek çok cümlede tabii sözcüğü geçer. Yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alan tabii kelimesi sıklıkla yazım yanlışı yapılmasına yol açar. Tabii kelimesi yazılırken tabi, tabiiğ, tabiğ gibi kullanımlara rastlanabilir. Kafalarda soru işareti oluşturan tabii, sonunda iki i olarak yazılmalıdır.

Tabii Doğru Yazılışı

Tabii nasıl yazılır en sık merak edilen ve araştırılan kelimeler arasında yer alır. Elbette yerine de kullanılan tabii yazımı sırasında yanlış yapmamak için Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış sözlükten yardım almak doğru bir karar olacaktır. Tabii tdk kaynağında sonunda iki i ile yazılmıştır. Yani bu sözcüğün doğru kullanımı tabii olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda tabii sözcüğü sonuna –ki eki alarak da sıklıkla kullanılır. Tabiki gibi kullanımlara da yaygın olarak rastlansa da sonunda ki eki bulunan tabii sözcüğü de tabii ki olarak doğru yazılacaktır.

Tabii mi Tabi mi?

Yazım yanlışı yapmadan cümle kurmak akıcı ve doğru şekilde Türkçe kullanmanım en önemli noktasıdır. Tabii sözcüğünü doğru kullanmak anlamını bozmamak için gereklidir. “Tabi, Tabiğ, Taabi, Tabiiy” gibi yazım yanlışlarına rastlamak mümkündür. “Tabiki, Tabi ki, “Taabi ki” gibi yazım yanlışları da yaygın olarak yapılır. Sonunda ki olan tabii sözcüğü de ayrı olarak yazılmalıdır. Sözcüğün doğru kullanımı tabii olacaktır. Tabii kelimesinin kullanımına örnek olarak cümleler ile bu kullanım pekiştirilebilir.

Bu hareket gayet tabii gerekliydi.

Saygı görmeyi istemesinden daha tabii ne olabilirdi?

Bir komutanın ordusu ona koşulsuz şartsız tabii olmalı elbette.

Tabii ki haklıyken seni savunacağım.



