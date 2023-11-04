SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Sırada Yunanistan var! Hull City ve Shelbourne'nin ardından Acun Ilıcalı durmuyor... İşte satın alacağı yeni kulübü

Sırada Yunanistan var! Hull City ve Shelbourne'nin ardından Acun Ilıcalı durmuyor... İşte satın alacağı yeni kulübü

04.11.2023 15:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hull City ve Shelbourne'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Türk iş insanı Acun Ilıcalı Yunan ekibini satın almaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sırada Yunanistan var! Hull City ve Shelbourne'nin ardından Acun Ilıcalı durmuyor... İşte satın alacağı yeni kulübü

Türk iş insanı Acun Ilıcalı İngiliz ekibi Hull City ve İrlanda ekibi Shelbourne'ün ardından yeni bir kulüp almaya daha hazırlanıyor.

YENİ KULÜP SATIN ALIYOR

6482d0ea80a03306ec14190d

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunan futboluna girmek istediği belirtilen Acun Ilıcalı'nın yeni alacağı kulüp de duyuruldu.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

R6YH7905-1

Buna göre Ilıcalı, ilk 9 hafta sonunda Yunanistan Süper Ligi'nde topladığı 6 puanla 11. sırada yer alan Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dedikodular artıyor! Rus bahis sitesinde Tuzlaspor'a 475 bin TLDedikodular artıyor! Rus bahis sitesinde Tuzlaspor'a 475 bin TL
Ancelotti 'Arda Güler' dedi, müjdeyi böyle duyurdu!Ancelotti 'Arda Güler' dedi, müjdeyi böyle duyurdu!
Muslera'da korkulan oldu! G.Saray duyurdu...Muslera'da korkulan oldu! G.Saray duyurdu...
Anahtar Kelimeler:
Atromitos Yunanistan Acun Ilıcalı son dakika futbol city ligi süper ligi süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Okul servisi şoförü ortaokul öğrencisinin boğazına yapıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.