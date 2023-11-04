Sırada Yunanistan var! Hull City ve Shelbourne'nin ardından Acun Ilıcalı durmuyor... İşte satın alacağı yeni kulübü

Türk iş insanı Acun Ilıcalı İngiliz ekibi Hull City ve İrlanda ekibi Shelbourne'ün ardından yeni bir kulüp almaya daha hazırlanıyor.

YENİ KULÜP SATIN ALIYOR

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunan futboluna girmek istediği belirtilen Acun Ilıcalı'nın yeni alacağı kulüp de duyuruldu.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Buna göre Ilıcalı, ilk 9 hafta sonunda Yunanistan Süper Ligi'nde topladığı 6 puanla 11. sırada yer alan Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.







