Sırası ile alfabe harfleri tablosu - Alfabe harfleri sıralama

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen alfabede her harf bir sesi veya ses grubunu temsil eder. Kendine özgü fonetik özellikleriyle sıralanan harfler dilin derinliklerine inmek ve iletişimin gücünü artırmakta önemli bir rol oynar. İlkokulda ilk öğrenilen konu olan alfabe dil öğrenme, yazma ve bilgiye erişme noktasında büyük bir önemi vardır. Özellikle yazılı iletişimin yapı taşı olan alfabe temel bir dilbilgisel kavramdır.
Alfabe, yazılı iletişimin temel bir unsuru olarak hayatımızın bir parçasıdır. Her harfin belirli bir sıraya sahip olması metinleri düzenlememize, bilgiye erişimimizi kolaylaştırmamıza ve dil öğrenme sürecini desteklememize yardımcı olur. Bir dilin ses imlerinin tümü olarak tanımlanan alfabede 29 harf bulunur. Bu harflerin her biri kendine özgü bir sesi temsil eder. Bu sebeple alfabe harfleri sıralaması da kelimelerin, cümlelerin ve metinlerin anlamlı ve mantıklı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Belli bir düzene göre sıralanan alfabe harfleri sırası ise şu şekildedir:
Türk alfabesi, Türk dilinin özelliklerine uygun olarak oluşturulmuş bir yazı sistemidir ve Latin alfabesi temel alınarak geliştirilmiştir. Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen 29 harfli bu alfabede 8 ünlü ve 21 ünsüz harf bulunur.
Alfabedeki büyük harfler:
A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z
Alfabedeki küçük harfler:
a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z
Alfabedeki sessiz harfler:
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Alfabedeki sesli harfler:
a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Alfabedeki kalın ünlü harfler:
a, ı, o, u
Alfabedeki ince ünlü harfler:
e, i, ö, ü
Alfabemizde sert ünsüz harfler:
ç, f, h, k, p, s, ş, t