İsviçre, Sırbistan'ı son dakikada avladı

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda ikinci tur için avantajı elinde bulunduran Sırbistan, İsviçre ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Sırplar, henüz 5. dakikada Mitrovic'in kafasıyla 1-0 öne geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede sahada İsviçre'nin üstünlüğü vardı. 52'de Granit Xhaka uzak mesafeden harika bir golle durumu 1-1 yaptı.
Dakikalar 89'u gösterdiğinde savunma arkasına hareketlenen Shaqiri attığı golle İsviçre'ye 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonuçla ikinci maçlar sonrası E Grubu'nda Brezilya 4 puanla lider, Sırbistan ve İsviçre 3 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, puansız Kosta Rika ise son sırada kaldı.
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