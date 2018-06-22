İsviçre, Sırbistan'ı son dakikada avladı

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda ikinci tur için avantajı elinde bulunduran Sırbistan, İsviçre ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Sırplar, henüz 5. dakikada Mitrovic'in kafasıyla 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede sahada İsviçre'nin üstünlüğü vardı. 52'de Granit Xhaka uzak mesafeden harika bir golle durumu 1-1 yaptı.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde savunma arkasına hareketlenen Shaqiri attığı golle İsviçre'ye 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla ikinci maçlar sonrası E Grubu'nda Brezilya 4 puanla lider, Sırbistan ve İsviçre 3 puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken, puansız Kosta Rika ise son sırada kaldı.

