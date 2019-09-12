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Sırbistan 94 - 89 ABD (2019 FIBA Dünya Kupası)

BASKETBOL HABERLERİ  | 12.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan, ABD'yi 94-89 yendi.

Sırbistan 94 - 89 ABD (2019 FIBA Dünya Kupası)

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, takımların kupadaki 5.'lik ile 8.'lik arasındaki yerlerini belirlemek için oynanan mücadelede ABD'yi 94-89 mağlup etti ve 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı.

Sırbistan, 5.'lik maçında Polonya - Çekya mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. ABD ise bu maçın kaybedeni ile 7.'lik - 8.'lik maçına çıkacak.

Salon: Dongguan
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Jung Yu (Tayvan), Luis Castillo (İspanya)
Sırbistan: Bogdanovic 28, Nikola Jokic 9, Stefan Jokic 9, Lucic 15, Milutinov 7, Bjelica 8, Micic 10, Marjanovic 8, Simonovic
ABD: Barnes 22, Harris 4, Mitchell 9, Turner 10, Walker 18, Brown 4, Lopez 2, Middleton 16, Plumlee 2, White 2
1. periyot: 32-7
Devre: 44-40
3. periyot: 71-68

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Anahtar Kelimeler:
sırbistan ABD 2019 FIBA Dünya Kupası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu abd yi yenemedik ya içim yanıyor
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