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Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki aday kadrosu açıklandı.

Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Milli takım teknik direktörü Mladen Krstajic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, 27 kişilik aday kadroyu duyurdu.

Sırbistan'ın aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (Aarhus), Marko Dmitrovic (Eibar)

Defans: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villareal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic (Guangzhou), Matija Nastasic (Schalke 04), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta Saha: Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino), Filip Kostic (Hamburger), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace) Marko Grujic (Cardiff City)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Aleksandar Prijovic (Thessaloniki)

Sırbistan 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 4 Haziran'da Şili, 9 Haziran'da ise Bolivya ile karşılaşacak.

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