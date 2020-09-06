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Sırbistan-Türkiye maçında sürpriz 11!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.09.2020 21:41 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ilk 11'den kaleci dahil 10 oyuncuyu değiştirdi.

Sırbistan-Türkiye maçında sürpriz 11!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.Gruptaki ilk maçında Macaristan'a Sivas'ta mağlup olan milliler, Sırbistan karşısında 3 puan alarak grupta yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

GÜNEŞ'TEN BÜYÜK REVİZYON! 10 İSMİ KESTİ

Kritik maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de büyük bir revizyona gitti. Macaristan karşısında 1-0 mağlup olan ilk 11'den kaleci dahil 10 oyuncuyu değiştiren Güneş, sadece stoperde Çağlar Söyüncü'yü kesmedi.

Macaristan maçında oynayan kaleci Uğurcan ile birlikte sağ bek Mert Müldür, stoperlerden Merih, sol bek Umut Meraş, orta saha kurgusundan Kaan Ayhan ile sakatlanan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ile hücum hattından Burak Yılmaz, Ahmed Kutucu ve Hakan Çalhanoğlu, Sırbistan mücadelesinde ilk 11'de yer almadı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak ve Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un düdük çalacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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