YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Şırdan, altın çağını yaşıyor! Diğer illere gönderiliyor, talep her geçen gün artıyor

Şırdan, altın çağını yaşıyor! Diğer illere gönderiliyor, talep her geçen gün artıyor

04.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden gariban yemeği olan ancak son dönemde lüks hale giren şırdan, altın çağını yaşıyor. 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi şırdanda ürün bolluğu yaşanıyor.

Şırdan, altın çağını yaşıyor! Diğer illere gönderiliyor, talep her geçen gün artıyor

Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.

1

Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı. Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.

“ŞIRDAN ADANA’DAN DİĞER İLLERE GÖNDERİLİYOR”

2

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” diye konuştu.

“İŞLERİMİZ ÇOK GÜZEL”

3

Pandemi başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Şırdanın altın çağını yaşadığını söyleyen Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” ifadelerini kullandı.

4

Kargoyla şırdan gönderdiğini de aktaran Emin Kertiş, “Yapılan haberler ve sosyal medya sayesinde ürünlere talep oldukça fazla. Türkiye’nin her yerinden şırdan istiyorlar ve onlara kargoyla ulaştırıyoruz. Yurt dışından da çok talep var ama gıdanın yasak olması nedeniyle oraya gönderim sağlayamıyoruz. Gelen vatandaşlar el bavulunda kendileri götürüyor. Şırdan altın çağını yaşıyor. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Adana’ya bekliyoruz. Her koyundan bir tane çıkan ve çiğ olarak tanesi 8-10 lira arasında satılan şırdan, pişmiş olarak ise 15-20 lira arasında satılıyor.” dedi.

(İHA)

Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
Roketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METERoketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METE
Sadece tek çeşit yapmayın! Ünlü şef püf noktasını açıkladı Sadece tek çeşit yapmayın! Ünlü şef püf noktasını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

MİT dizisinde şoke eden final! "Affet beni affet"

MİT dizisinde şoke eden final! "Affet beni affet"

Gökhan Çıra ile anılıyordu! Evlendi

Gökhan Çıra ile anılıyordu! Evlendi

O hareketiyle ünlü şefi kızdırdı! "Nasıl bir hata yaptığının..."

O hareketiyle ünlü şefi kızdırdı! "Nasıl bir hata yaptığının..."

İddialı yarışmacı böyle veda etti!

İddialı yarışmacı böyle veda etti!

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

Altın çağını yaşıyor! Kargoyla gönderiyorlar

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.