Sirenler çalıyor! Halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin devreye alındığı belirtildi.

Geceden bu yana 2'nci kez tekrarlanan açıklamada, vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlere sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunuldu.

Öte yandan ABD’nin Manama Büyükelçiliği, İran’ın Bahreyn’in başkenti Manama’nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine ilişkin bilgilere sahip olduğunu açıklayarak ABD vatandaşlarından dikkatli olmalarını ve yerel makamların talimatlarına uymalarını istemişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır