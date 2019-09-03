Mynet Trend

Eşini uğurlamak için bilet alıp bekleme salonuna gitti! Hapisle yargılanıyor

BBC BBC
03.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Singapur Changi Havalimanı'nda eşini uçağın kapısına kadar uğurlamak için bilet alarak bekleme salonuna gelen bir adam gözaltına alındı.

Eşini uğurlamak için bilet alıp bekleme salonuna gitti! Hapisle yargılanıyor

Adı açıklanmayan adamın 20 bin dolara kadar para ya da iki yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Singapur Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yer alan açıklamada, adı belirtilmeyen 27 yaşındaki adamın 25 Ağustos'ta "biniş kartını amacı dışında kullanmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma sonunda adamın karısını uğurlamak için transit alana girdiği ortaya çıktı. Uçağa binme niyeti yoktu" denildi.

Açıklamada transit alanın Altyapı Koruma Yasası uyarınca koruma altındaki bir bölge olduğuna dikkat çekilerek Ocak ayından bu yana aynı suçtan toplam 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Changi, İngiltere merkezli havalimanı ve havayolu şirketi derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yedi yıldır dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor.

Nisan'da hizmete giren doğa parkı temalı Jewel terminali 3 bin ağaç ve 60 bin fundasıyla Asya'nın en büyük kapalı bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

1 milyar 200 milyon dolara mal olan ve havalimanının üç terminalini birbirine bağlayan kompleks, 60 metrelik yüksekliğiyle dünyanın kapalı bir alandaki en büyük şelalesini de barındırıyor.

'HAVALİMANINI GÖRMEK İÇİN BİLET ALANLAR VAR'

Bazı kişilerin havalimanını görebilmek ve burada alışveriş yapabilmek için bilet alıp uçuştan önce biletlerini iptal ettirdikleri söyleniyor.

2016'da havalimanında biniş kartında sahtecilik yaparak 18 gün geçiren Malezyalı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Bu olaydan bir süre sonra da iPhone 7 almak için bilet satın alan bir çiftin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
O ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyorO ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyor
Astronot kıyafeti giydi, 'ay yürüyüşü' yaptı! İlginç protestoAstronot kıyafeti giydi, 'ay yürüyüşü' yaptı! İlginç protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havalimanı ceza bilet

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

Mustafa Cengiz'den Falcao itirafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

Rus Özel Kuvvetleri alay konusu oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyor

O ülkede düğün yapacak Türklere kötü haber! Yasak geliyor

Astronot kıyafeti giydi, 'ay yürüyüşü' yaptı! İlginç protesto

Astronot kıyafeti giydi, 'ay yürüyüşü' yaptı! İlginç protesto

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

Annesinin beyin ölümünün gerçekleşmesinden 3,5 ay sonra doğdu

Mucize bebek! Tıp tarihini yeniden yazdılar

Kasırga Dorian'ın Florida'ya ilerlemesi bekleniyor

'Canavar kasırga' hayatı felç etti! İlerliyor...

Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.