Sırılsıklam nasıl yazılır, sırılsıklam yazımı nasıl olmalıdır? Sırılsıklam ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede çok fazla kelimenin bulunmasından dolayı bazı sözcüklerin yazılış ve telaffuz edilişlerinde birçok kişi hata yapılabilir. Bu kelimelerin doğru yazılış ve telaffuz şekli öğrenilmezse iletişim konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda yanlış ifade edilen kelimelerin yanlış kullanımları yayılarak büyük bir bilgi kirliliği hâline gelebilir. Yazım kurallarına dikkat etmek dilimizi doğru kullanmak oldukça önemlidir. Bu sayede hem etkili bir iletişim kurulur hem de Türkçenin korunması sağlanır. Dil bilgisinde sıklıkla hata yapılan ve merak edilen kelimeler arasında birleşik yazılan ya da pekiştirmeli sözcükler bulunur.

Sırılsıklam nasıl yazılır?

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ve anlamı merak edilen kelimeler arasında yer alır. Sırılsıklam TDK sözlüğe göre "büsbütün ıslak, çok ıslak" anlamlarına gelir. Kelimenin "sırsıklam" şeklindeki kullanılışı da yaygındır. Sırılsıklam TDK tarafından pekiştirmeli sözcükler grubunda değerlendirilir. Bir şeyin çok ıslan olduğu ifade edilir. Ancak sırılsıklam yazımının nasıl olduğu konusunda pek çok kişinin aklı karışabilir. Dil kurallarına göre zarf veya sıfat görevinde yer alan pekiştirmeli sözcüklerin birleşik olarak yazılması gerekir. Ancak anlam ve amacına göre bazı kelimeler ayrı olarak da ele alınabilir.

Sırılsıklam ayrı mı yazılır?

Sırılsıklam kelimesi bir şeyin çok ıslak olduğunu ifade eder. Aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Örneğin "Sırılsıklam aşığım." Sırılsıklam yazımı konusunda tereddüde düşen kişiler sırılsıklam bitişik mi yazılır yoksa bitişik mi yazılır şeklinde araştırma yapmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı "sırılsıklam" şeklinde bitişik olmalıdır. Sırılsıklam ayrı mı yazılır konusunda kafası karışan kişiler için sırılsıklam doğru yazılışı şu şekildedir: