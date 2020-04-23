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Şirinler Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi? Şirinler Kayıp Köy konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

Şirinler Kayıp Köy çizgi filmi 23 Nisan Perşembe akşamı 21.00'de ATV'de yayınlanacak. 90'larda çizgi filmleri ile milyonları ekran başına kitleyen Şirinler geçtiğimiz yıllarda sinemada boy gösterdi. Şirinler Kayıp Köy filmi de en sevilen yapımları arasında yer aldı. Peki Şirinler Kayıp Köy konusu nedir? Şirinler Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi?

Şirinler Kayıp Köy filmini kimler seslendirdi? Şirinler Kayıp Köy konusu nedir?

Sadece çocuklar değil, her yaştan herkesin severek izleyeceği Şirinler Kayıp Köy bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Peki Şirinler Kayıp Köy konusu nedir?

ŞİRİNLER KAYIP KÖY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

ŞİRİNLER KAYIP KÖY'Ü KİMLER SESLENDİRDİ?

Aysun Topar Rolü : Şirine

Özden Ayyıldız Rolü : Şirin Ana

Engin Alkan Rolü : Şirin Baba

Hakan Vanlı Rolü : Gargamel

Fatih Özacun Rolü : Güçlü Şirin

Harun Can Rolü : Gözlüklü Şirin

Ayça Koptur Rolü : Şirin Fırtına

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