Şirketler, sürdürülebilirlik yatırımlarına KPMG Türkiye ve Salesforce iş birliği ile yön verecek

İSTANBUL (AA) - KPMG, Türkiye'de şirketlere sürdürülebilirlik yatırımlarında yol göstermek ve ihtiyaç duyacakları veriye dayalı çözümler sunmak için dünyanın önde gelen bulut tabanlı yazılım şirketlerinden Salesforce ile iş birliğine imza attı.

KPMG açıklamasına göre, en önemli küresel riskler arasında yer alan iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik gündemi, her ölçekten kurumu büyük ölçüde etkiliyor. Finansal olmayan verilerin raporlanması, gelecekteki gelirlerini etkileyebileceği için başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde gittikçe artan oranda önem kazanıyor.

Küresel Sürdürülebilir Yatırım Birliği'nin (GSIA) raporuna göre, 2021 yılında küresel ölçekteki sürdürülebilir yatırımlar 35 trilyon doları aştı ve tahminler, sürdürülebilir yatırımların 2025 yılına kadar 50 trilyon dolara ulaşacağı yönünde.

Müşterilerin dijital dönüşümlerine destek olmak amacıyla küresel iş birlikleriyle güçlenmeye devam eden KPMG Türkiye'nin ABD merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce ile yaptığı iş birliği sayesinde de Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, verinin gücünü kullanarak sürdürülebilirlik yatırımlarına yön verme fırsatını yakalayacak.

KPMG ve Salesforce iş birliğiyle sunulan Net Zero Cloud platformu, sürdürülebilirlik raporlamasını tek bir kaynakta toplayarak süreci hızlandırıyor. Net Zero Cloud ile şirketlerin emisyon verileri hem denetim hem de yönetsel değerlendirme amacıyla toplanıp düzenlenerek dinamik raporlar ve gösterge panoları aracılığıyla görselleştiriliyor.

Böylelikle karar mercileri tek ve doğru bir kaynak aracılığıyla enerji kullanımına ilişkin emisyonları kolaylıkla analiz edip tedarik zinciri emisyonlarına ilişkin karbon ayak izini anlayarak bir aksiyon planı oluşturabiliyor. Sonrasında da karbon nötr olmak üzere emisyonları azaltmak için gerekli adımları atabiliyor.

- "Şirketler çevresel etkilerini veriye dayalı bir şekilde yönetme imkanı bulacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Direktörü Engin Şayan, gezegenin hiç olmadığı kadar sürdürülebilirlik konusunda insanların eyleme geçmesine ihtiyacı olduğunu belirterek, sadece bireylerin değil, şirketlerin de bu durumun oldukça farkında olduğunu aktardı.

KPMG'nin yayımladığı 2021 Küresel CEO Araştırması'nın bunu rakamlarla teyit ettiğini bildiren Şayan, şunları kaydetti:

"Küresel üst düzey yöneticilerin (CEO) yüzde 30'u ve Türkiye’deki CEO'ların yüzde 68'i gelirlerinin yüzde 10'undan fazlasını daha sürdürülebilir bir geleceğe yatırım için kullanmayı planladığını belirtiyor. Türkiye'deki şirketler, küresel ortalamanın neredeyse iki katı kadar bir yatırım planlarken biz de onlara yol göstermek ve ihtiyaç duyacakları veriye dayalı çözümler sunmak için bu alanda dünyanın önde gelen bulut tabanlı yazılım şirketlerinden Salesforce ile önemli bir iş birliğine imza attık. Sunacağımız Net Zero Cloud çözümü ile müşterilerimiz, verilerini daha iyi anlayıp yorumlayacak ve sürdürülebilirlik yolunda çevresel etkilerini daha doğru bir şekilde yönetme imkanı bulacak. Yaşanabilir bir gelecek için herkesin acil eyleme geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yolculukta tüm şirketlerin bize katılmalarını temenni ediyoruz."

