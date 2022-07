Şirketler yazılım programlarındaki eksiklikleri "yama" güncellemesiyle gideriyor

İSTANBUL (AA) - Şirketler, sürdürülebilirliği ve işlevselliği sağlamak, güvenlik açıklarını kapatmak ve yeni güncellemeler yapmak amacıyla yazılımlarını "yama" yöntemiyle güncelliyor.

BeyazNet'ten yapılan açıklamaya göre, teknolojik uygulamalarda ve yazılımlarda daha önce görünmeyen açıklar "yama" adı verilen güncellemelerle kapatılabiliyor.

Sürdürülebilirliğin öne çıkmasıyla moda olan "yama", teknoloji ürünleri için olmazsa olmazların başında yer alıyor.

Ürünlerin yaşam döngüsü güncellemelerle artırılmaya çalışılıyor. Değişen işletim sistemleri ve donanımlar, çıkan güvenlik açıkları, rakiplerin ekledikleri yeni özellikler sürekli yeni güncellemeler gerektiriyor. Bu karmaşayı yönetmek ve yazılımların daha iyi çalışması için "yama" adı verilen yazılım parçacıkları yapılıyor.

Türkiye'nin geleneklerinde sürdürülebilirliğin simgesi olan yama, kısıtlı kaynakların doğru kullanımını sağlıyor.

Son kullanıcının teknolojiyi rahat kullanabilmesi yazılımlar aracılığıyla olabiliyor. Bir bölümünün güncellemesi zor olsa da önemli bir bölümü güncellenerek daha işlevsel hale getirilebiliyor. Diğer yandan, teknolojinin önceden görünmeyen açıkları ise yama adı verilen güncellemelerle kapatılabiliyor. Yama teknolojik ürünlerin sürdürülebilirliğinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

- Şirketlerin yama sezonu başladı

BeyazNet'in her hafta yayınladığı Siber Güvenlik Gündemine göre yamaları vaktinde yayımlamak önemli hususların başında geliyor.

Cisco ve Fortinet başta olmak üzere birçok lider bilişim şirketi güncel yamalarını duyurdu. Cisco, geçen hafta birden fazla ürünü kapsayan 10 güvenlik açığı için yamalar yayınladı. Bu güvenlik açıklarından biri kritik olarak derecelendirildi. Fortinet ise, FortiAnalyzer, FortiClient, FortiDeceptor ve FortiNAC'ı etkileyen 4 adet yüksek önemdeki güvenlik açığını kapatacak yamalarını açıkladı.

Sıfır gün kusuruna ilişkin düzeltme yayınlayan Microsoft ise birden fazla ürün kategorisini kapsayan 84 yeni güvenlik açığını içeren aylık yamasını yayınladı. Yayınlanan güncellemedeki 84 eksiklikten 4'ü kritik ve 80'i önemli olarak derecelendirildi.

Temmuzda güvenlik güncelleştirmesi açıklayan şirketler arasında Adobe, AMD, Android, Apache Projects, Citrix, Dell, GitLab, Google Chrome, HP, Intel, Lenovo, Linux, Debian, Red Hat, Suse, Ubuntu, MediaTek, Qualcomm, SAP, Schneider Electric, Siemens ve VMware de yer aldı.

- "Yamalar, şirketlerin teknolojiden geri kalmaması için önemli"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan BeyazNet Teknik Hizmetler Direktörü Akgün Yardımcı, yamaların şirketlerin teknolojiden geri kalmaması için önemli olduğunu bildirdi.

Her an yeni bir teknoloji üretildiğini, yeni teknolojilere uyum sağlamak için her ay başka bir cihaz almanın imkansız olduğunu aktaran Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Yamalar sayesinde yeni gelişimler veya açıklar, elimizdeki teknolojik ürünlerin ömrünü uzatıyor. Bizi de yenilikten geri bırakmıyor. Bu nedenle, sürdürülebilir dünya için yamalar çok önemli. Daha da önemlisi, şirketlerin merkezi bir yama yönetim programı uygulayarak, yapılarını güncel tutmaları gerekiyor. Kişisel olarak da kullanıcıların güncellemeleri zamanında yüklemeleri riskleri önlemek ve teknolojinin nimetlerinden faydalanmak açısından olmazsa olmaz."