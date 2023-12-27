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  4. Şirketlerine kayyım atanmıştı! Dilan Polat'ın ürünleri için TMSF harekete geçti

Şirketlerine kayyım atanmıştı! Dilan Polat'ın ürünleri için TMSF harekete geçti

27.12.2023 14:29 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine el konulmuş ve kayyım atanmıştı. Kayyım, şirket çalışanlarının işlerini kaybetmemesi ve kamu alacaklarının tahsili için harekete geçti.

Türkiye'nin aylardır konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Polat çiftiyle ilgili bugün yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için harekete geçti. 100'ü aşkın şirket TMSF'nin denetiminde yeniden ticari hayatına başladı.

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CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ konuya dair bugün canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu. Uludağ; 'Yargılama devam ederken, 100 ayrı güzellik merkezlerindeki çalışanlar maaşlarını almaya başlayacaklar, kamu borçlarının tahsili ve üçüncü şahıslara olan borçlar bu sistemle ödenecek' açıklamasını yaptı.

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Krem satışlarının ve kozmetik ürünlerin internet üzerinden satışlarına TMSF kontrolü ile devam edeceğini belirten Uludağ, 'Oradan gelecek olan gelir ile çalışanların sigortaları ödenecek, maaşları verilecek ve vergi borçları varsa onlar tahsil edilecek' dedi.

Dilan- Engin Polat’ın 27, Başar Grubu’nun 3, Tayyar Grubu’nun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirket hukuki süreç bitene kadar böyle yürüyecek.

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Dilan Polat engin polat sosyal medya
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