Mynet Trend

Şırnak'ta aşiret düğününde gelin ve damada takılan takılar dudak uçuklattı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde üç gün üç gece süren aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada ise 150 bin lira para takıldı. Terörün tamamen bitmesinin ardından ilk defa 2900 rakımlı Kato Dağı'nda gelin ve damat düğün resimleri çektirirken, kesilen 60 koyunun etinden ve 3 ton pirinçten hazırlanan kavurma ve pilav davetlilere ikram edildi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyü nüfusuna kayıtlı Jirki aşireti ileri gelenlerinden Cindi Aydemir’in oğlu Sipan Aydemir’in üç gün üç gece süren düğününde renkli görüntüler oluştu. Bir zamanlar PKK'lı teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdıkları ve lojistik merkezi olarak kullandığı 2900 rakımlı Kato Dağı'nın eteklerinde ay yıldızlı Türk bayrağı altında dillere destan bir düğün gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristlerden temizlenen dağ köylerinde artık huzur hakim olurken, ilk defa Kato Dağı'nda düğün resimleri çekmek isteyen Sipan Aydemir ve Berivan Aydemir çifti Kato manzarasında mutluluk pozları verdi.

ÜLKE DIŞINDAN ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Ülke dışından Fransa, Belçika, İsviçre, Irak ve İran’ın yanı sıra Türkiye’nin birçok yerinden binlerce vatandaş düğüne katıldı. Düğüne katılan aşiret üyeleri adeta takı yarışına girdi. Damada 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Damadın babası Cindi Aydemir, 60 koyun ve 3 ton pirinçle dev kazanlarda yemekler hazırlattı. Dillere destan düğünde 170 bin TL masraf yapıldı.

KATO'DA İLK DEFA DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

PKK'lı teröristlerden arındırılan Kato Dağı'nın eteklerinde düğün fotoğrafları çektiren damat Sipan Aydemir, ilk defa burada düğün fotoğrafları çekildiğini söyledi. Aydemir, "Yıllardır bölgemizde huzur yoktu. Çok şükür şimdi her tarafa gidebiliyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm eş dost, akrabalarıma çok teşekkür ederim. Bana 150 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Önemli olan maddiyat değildi, bizim için önemli olan huzur ve kardeşlik içinde çekilen halaylardı" dedi.

Devlete bağlılığıyla bilinen Jirki aşiretine mensup ailenin düğününde ay yıldızlı Türk bayrağı altında uzun halay kuyrukları oluştu. Halay zinciri drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi yanındakileri ihbar ettiAdana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi yanındakileri ihbar etti
Bakanlık harekete geçmişti! Mahkemeden flaş kararBakanlık harekete geçmişti! Mahkemeden flaş karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak aşiret düğünü takı

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Yer: Aydın! İki kardeşin korkunç oyunu!

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

Ünlü oyuncuları buluşturan sürpriz dizi! İşte ilk fragman

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB’de 'protokol iptali' tartışması

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İBB Meclisi'nde 'Dubai Towers' tartışması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 yıl önce toprağa gömülen 'şişe burunlu' yunusun iskeleti topraktan çıkarıldı

Topraktan çıkarıldı! Türkiye'de tek

Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi, yanındakileri ihbar etti

Adana'da operasyon! 'Ben içiciyim' dedi yanındakileri ihbar etti

Bodrum'daki yıkımlarla ilgili mahkemeden flaş karar! Durduruldu

Bakanlık harekete geçmişti! Mahkemeden flaş karar

MSB paylaştı! Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerden Türk sporculara mesaj!

Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerden Türk sporculara mesaj!

Cinnet getirip evi ateşe verdi! Kızını ve eşini odaya kilitlemeye çalıştı

Cinnet getirip evi ateşe verdi! Korkunç iddia

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,86 olarak ölçüldü

Pabuçdere Barajı kurudu! İşte barajlardaki son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.