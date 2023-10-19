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Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol kuyularında incelemelerde bulundu

19.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim kuyularında sondaj çalışmalarını inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Atay, beraberinde Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin ile Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim kuyularının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nı inceleyen Atay, burada yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda da kuyulardan çıkarılan ham petrolü inceleyen Atay ve beraberindekiler, bölgede görev yapan güvenlik korucuları ile bir araya geldi.

TPAO yaşam alanındaki konteynerlerde kalan personellerle görüşen Atay, petrol sahalarında incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Vali Atay, "Çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Her zaman devlet olarak yanınızdayız. Arkadaşlarımızın en iyi şartlarda çalışması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Bölgemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak TPAO gabar dağı

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