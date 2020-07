Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı

“Milletimiz birlik ve beraberlik içinde bu zorlukların üstesinden gelmiştir”

O gün başta Şırnak’ta olmak üzere, ülke genelinde birliğine, bağımsızlığına halel getirmeye, vatanına bayrağına göz dikenlere fırsat vermeyerek mücadele eden aziz şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Vali Pehlivan, “Mensubu olmaktan onur duyduğumuz milletimizin bu konularda duruşu bellidir. Geçmişten bugün zorlu mücadeleler vermiş bir milletin evlatlarıyız. Zaten bizi ayakta tutanda bu ruhtur. Bu ve benzeri menfur saldırılar hep yapılmıştır. Ama her defasında milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu zorlukların üstesinden gelmiş ve bu saldırıları püskürtmüştür. Bölgemizde de 40 yıldır terörle yoğun bir mücadele söz konusu. Devletimizin milletinden aldığı gücü, güvenlik birimlerimizin gayreti ve vatandaşlarımızın bu konuda katkısı ile Allah’a şükürler olsun çok daha huzurlu, çok daha güvenli ortamlara sahibiz. Şırnak ili ve bölgemizde her geçen gün bu huzur ikliminin yansımalarını her geçen gün hep birlikte yaşıyoruz. İlimizde bölgemizde ve ülkemizde bu huzur ortamına, bu güvenlik iklimine sahip çıkmak adına 15 Temmuz gibi, daha öncesinde Çanakkale, Kurtuluş savaşı gibi mücadeleleri yeni neslimizin bilmesi gerekir. O yüzden 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız” diye konuştu.